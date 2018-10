De temperatuur op aarde zal tussen 2030 en 2052 met 1,5 graden Celsius stijgen, als de CO2-uitstoot niet aangepakt wordt. Dat zal volgens het Intergouvernementele Plan tegen Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties enorme gevolgen hebben.

Het maandag gepubliceerde rapport is de uitwerking van de afspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. Volgens de onderzoekers moeten landen er alles aan doen om het bij die 1,5 graden te houden, omdat de gevolgen bij een hogere temperatuurstijging desastreus zijn.

Als de temperatuur met 1,5 graden stijgt, heeft dat ook al verstrekkende gevolgen voor het klimaat en de mensheid, stelt de VN in het rapport. Om de temperatuur niet te veel te laten stijgen, zijn volgens de organisatie "verstrekkende en niet eerder vertoonde veranderingen nodig". De CO2-uitstoot moet in 2030 zo'n 45 procent lager uitvallen dan de uitstoot in 2010.

"Het aandeel hernieuwbare energie moet in 2050 zo'n 70 tot 85 procent zijn, om de opwarming in 2100 op 1,5 graden te houden", schrijven de onderzoekers. Het aandeel is nu 25 procent. "Als dat niet lukt, moeten er nieuwe methodes worden ontwikkeld om CO2 uit de lucht te halen."

Als temperatuur minder stijgt, is er nog hoop

Als de temperatuur met 1,5 in plaats van 2 graden stijgt, zal de zeespiegel ook minder hard stijgen. De onderzoekers denken dat dit 10 centimeter scheelt. Ook smelt minder ijs op Antarctica en blijven er nog een paar stukken koraalrif over.

Sinds de negentiende eeuw is de temperatuur wereldwijd al met 1 graden gestegen. Volgens het rapport komt dat door de industrialisatie die toen op gang kwam.

