Recordaantal warme dagen gemeten in 2018

2018 deelt het recordaantal van 116 warme dagen met de oude koploper, 2003. En er komen nog een paar warme dagen aan, meldt Weerplaza.

"Kijkend naar de dagrecords van De Bilt, dan blijkt dat tot eind oktober 20 graden mogelijk is", stelt meteoroloog Michiel Severin. "Misschien krijgen we in oktober een grote weersomslag, maar niets wijst daarop. We gaan er dus van uit dat we ook in oktober nog wel een paar keer de 20 graden zullen bereiken. Zo komt het record op eenzame hoogte."

Dat maakt volgens Severin extra duidelijk hoe bijzonder het warme weer van 2018 is.

Eerder vestigde 2018 ook record zomerse dagen

Dit jaar heeft immers al sinds begin augustus het record voor hoogste aantal zomerse dagen - dagen met 25 graden - op zijn naam staan. Dat record, uit 2006, stond op 51 dagen. Inmiddels staan we op 55 zomerse dagen, en ook hier zal er nog een enkele bijkomen.

Het recordaantal tropische dagen hebben we nog niet bereikt dit jaar. Dat werd genoteerd in 1976, toen het veertien keer 30 graden werd in De Bilt. Dit jaar waren er tot nog toe tien tropische dagen.

