Californië gaat zelf met satelliet luchtmetingen verrichten

De staat werkt samen met het bedrijf Planet Labs om de satelliet te kunnen lanceren.

"We gaan onze eigen satelliet de lucht insturen om erachter te komen waar de vervuiling vandaan komt en hoe we het tegen moeten gaan", aldus Brown. De satelliet kan meehelpen om jaarlijks een uitstoot vergelijkbaar aan 200 miljoen auto's te voorkomen.

Wanneer de satelliet klaar moet zijn en hoeveel die gaat kosten, is niet bekend.

Californië wil in 2045 geheel klimaatneutraal zijn

Gouverneur Brown ondertekende maandag een wet waarin hij belooft dat zijn staat binnen 27 jaar geheel klimaatneutraal zal zijn. Californië is met 40 miljoen inwoners niet alleen de grootste staat van de Verenigde Staten, maar na de VS, China, Japan en Duitsland zelfs de vijfde economie van de wereld.

Californië is in de VS altijd al een koploper geweest als het om klimaatambities gaat. Op dit moment genereert Californië een derde van alle stroom door middel van wind- of zonne-energie of geothermische technieken.

Brown staat met dit standpunt lijnrecht tegenover de Amerikaanse president Donald Trump. Trump wil juist bezuinigen op het bestrijden van klimaatverandering.

Meer lokale overheden in VS nemen zelf milieustappen

Lokale overheden en grote bedrijven in de Verenigde Staten voeren op grote schaal zelf maatregelen door om de CO2-uitstoot terug te dringen. Trump heeft de VS onder meer teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hierin maakten alle landen in 2015 afspraken om gezamenlijk de CO2-uitstoot terug te dringen en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Deze leidt onder meer tot problemen als de stijging van de zeespiegel en een toename van extreem weer. Trump zegt dit niet te geloven. De VS is het enige land ter wereld dat zich uit het akkoord heeft teruggetrokken.

De uitstoot van het schadelijke CO2 zou in 2025 met 26 tot 28 procent teruggedrongen moeten zijn; doordat Trump allerlei milieumaatregels heeft getorpedeerd, gaat de VS dat op landelijk niveau niet halen. Maar dankzij de inspanningen van lokale overheden, wordt de uitstoot de komende jaren toch substantieel teruggedrongen.

