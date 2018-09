Californië wil binnen 27 jaar geheel klimaatneutraal zijn

Het is niet de eerste Amerikaanse staat die dit voornemen uitspreekt, want ook Hawaï tekende vorige jaar al een wet waarin deze belofte gedaan werd. Het feit dat Californië geheel klimaatneutraal wil worden, geeft volgens experts in Amerikaanse media echter een belangrijk signaal af.

Californië is met 40 miljoen inwoners niet alleen de grootste staat van de Verenigde Staten, maar na de VS, China, Japan en Duitsland zelfs de vijfde economie van de wereld.

Sierre Club, een van de invloedrijkste Amerikaanse milieuorganisaties, stelt dat "het van wezenlijk belang is dat een invloedrijke staat als Californië aantoont dat het écht mogelijk is om binnen een paar decennia helemaal klimaatneutraal te zijn."

Californië gaat lijnrecht in tegen beleid president Trump

Met het voornemen gaat Californië lijnrecht in tegen het beleid van president Donald Trump. De Republikein gelooft niet in klimaatveranderingen en draaide een heleboel milieumaatregelen van zijn voorganger Barack Obama terug. Ook trok Trump de VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs, waarin alle andere landen doelen om de CO2-uitstoot terug te dringen afspraken.

Trump zet in op een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen als steenkolen. Hiermee negeert hij adviezen van gezaghebbende economen die stellen dat steenkolen geen toekomst hebben en dat het, ook economisch gezien, veel slimmer is om in groene energie te investeren.

'Golden State' genereert nu derde van energie klimaatneutraal

Californië is in de VS altijd al een koploper geweest als het om klimaatambities gaat. In de staat woont 12 procent van de Amerikaanse bevolking, maar deze tientallen miljoenen mensen zijn maar verantwoordelijk voor 8 procent van het totale stroomverbruik in het land.

Op dit moment genereert Californië een derde van alle stroom door middel van wind- of zonne-energie of geothermische technieken.

