'Trump schaft strenge milieuregels voor kolencentrales af'

Het was een van de speerpunten van Obama om vervuilende bedrijven te dwingen minder vervuilende gassen uit te stoten. Door de nieuwe federale regels moesten onder meer bedrijven met oude kolencentrales veel investeren om het milieu minder te belasten.

Volgens diverse Amerikaanse media zal Trump dinsdag aankondigden dat hij deze federale regels gaat schrappen.

Voortaan mogen staten zelf bepalen of zij extra milieuregels willen opleggen. Hierdoor zullen de centrales naar verwachting twaalf keer zoveel schadelijke stoffen gaan uitstoten dan nu het geval is.

Trump voert al langer strijd voor kolencentrales

De Amerikaanse president zei tijdens zijn presidentscampagne al de in zijn ogen onrechtvaardige "oorlog tegen kolen" een halt toe te willen roepen. Hij verving onder anderen kritische wetenschappers in het milieuagentschap EPA door lobbyisten van de kolenindustrie. Het takenpakket van EPA was door de toenmalige president George W. Bush juist uitgebreid om onder meer de CO2-uitstoot terug te dringen.

Trump gelooft naar eigen zeggen niet in het wetenschappelijke bewijs dat de aarde opwarmt door de uitstoot van koolstofdioxide en alle gevolgen die dit met zich meebrengt, zoals klimaatveranderingen.

Hij besloot de Amerikaanse ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in te trekken. In dit verdrag, dat veel landen in 2015 ondertekenden, staan afspraken om de komende jaren op diverse fronten structurele maatregelen door te voeren.

'Schrappen regels zal gezondheid Amerikanen aantasten'

Trump zal zijn plan aankondigen op een bijeenkomst in West Virginia, een staat die veel kolen produceert. Overigens is de productie van kolen de afgelopen jaren ook in de VS flink teruggelopen. Het produceren van kolen is relatief duur vergeleken met andere, duurzamere energiebronnen, zoals schaliegas.

De nieuwe regels van Trump zullen deze trend volgens kenners niet kunnen keren, hooguit iets vertragen. "Er is geen ander land in de wereld dat momenteel inzet op de productie van kolen", stelt het voormalige hoofd van EPA Gina McCarthy in The Guardian. "Iedereen behalve Trump realiseert zich dat groene energie de toekomst heeft."

Zij waarschuwt dat de extra uitstoot van schadelijke gassen niet alleen toekomstige generaties met problemen opzadelt, maar dat Amerikanen ook nu gezondheidsproblemen zullen ondervinden.

