'Komende vier jaren worden waarschijnlijk ongewoon warm'

De twee bestudeerden de gemiddelde wereldtemperatuur van de afgelopen 140 jaar en probeerden patronen te ontdekken.

De twee schrijven in het wetenschappelijke blad Nature dat de aarde van 2018 tot 2022 te maken krijgt met een warme afwijking met "intense tot extreme temperaturen". Dat komt boven op de al stijgende temperatuur van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

In de nieuwe methode vergeleken de onderzoekers het weer van dag tot dag. "We kijken wat voor weer het vandaag is, en ook wat het gisteren en eergisteren was", zegt Drijfhout tegen de NOS. "Zo kan je reeksen maken en die vergelijken met historische weergegevens."

Als je naar het verleden kijkt en drie wisselvallige dagen met een temperatuur rond de 25 graden ziet, dan kun je zien welk weer het de dag erna werd. "Daar heb je veel reeksen voor nodig. Op basis daarvan kun je zeggen wat in die voorgaande situatie meestal het weer werd de dagen erop."

Gevolg van pauze in opwarming van aarde

Drijfhout en zijn collega concludeerden dat de kans dat de aarde tot 2022 warmer dan normaal is aanzienlijk is. Dat is volgens hen een gevolg van een soort pauze in de opwarming van de aarde die tussen 2000 en 2014 optrad. In die periode hebben de oceanen meer warmte opgenomen, die nu alsnog terugkomt.

Die verwachting is echter wel afhankelijk van andere factoren. Zo kunnen vulkaanuitbarstingen en een veranderende hoeveelheid CO2-uitstoot invloed op de globale temperatuur hebben.

