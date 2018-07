Rechter New York verwerpt klimaatzaak tegen vijf grote oliebedrijven

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg donderdag. New York richtte in januari zijn pijlen op Shell, BP, Chevron, ConocoPhilips en Exxonmobil. Met het geld wilde de stad zich voorbereiden op de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Volgens de stad wisten deze oliereuzen al langer van de effecten die hun activiteiten hebben op het klimaat, maar brachten de concerns dit niet naar buiten. De rechter van New York stelt nu dat dit geen zaak is voor de rechterlijke macht, maar voor de uitvoerende en wetgevende macht. Daarmee doelt de rechter op het Amerikaanse Congres.

"Het immense en gecompliceerde probleem van klimaatverandering vereist een allesomvattende oplossing, die de wereldwijde voordelen van het gebruik van fossiele brandstoffen afweegt tegen de ernst van de dreigende gevolgen", aldus de rechter.

De burgemeester van New York heeft in een reactie gezegd in beroep te gaan. "We blijven vechten voor de gedupeerde New Yorkers."

Shell en Exxon zijn blij met het besluit. "Het bevestigt opnieuw onze opvatting dat klimaatverandering een complexe maatschappelijke uitdaging is en geen kwestie is voor rechtbanken, maar voor de overheid", aldus Shell.