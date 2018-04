IJs onder zeespiegel Antarctica smelt sneller dan gedacht

Dat blijkt uit een onderzoek van een Brits centrum voor onderzoeken naar de Noord- en Zuidpool dat is gepubliceerd in Nature.

Het opwarmen van het water is volgens het onderzoek de oorzaak van het smeltende ijs. Een minimaal temperatuurverschil zorgt er al voor dat het ijs dat onder water ligt, smelt. Soms ligt dat twee kilometer diep, waardoor het niet goed waar te nemen is.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het ijs zelfs zo snel smelt, dat de Zuidpool binnenkort de grootste veroorzaker van de zeespiegelstijging kan worden. Momenteel is dat nog Groenland.

De verwachtingen over de stijging van de zeespiegel moeten volgens het onderzoek worden bijgesteld, omdat er geen rekening was gehouden met zoveel smeltend ijs bij de Zuidpool. Dat komt, omdat het van bovenaf niet of nauwelijks is waar te nemen.

Zorgen

In The Guardian reageert een van de onderzoekers op de uitkomst. "Mensen moeten zich zorgen gaan maken. Doordat we heel Antarctica in kaart hebben gebracht, is het duidelijk geworden dat het ijs nergens groeit."