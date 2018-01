Wereld Meteorologische Organisatie bevestigt extreme warmte in 2017

De WMO bracht vorige maand al cijfers over 2017 naar buiten, maar die waren nog niet compleet omdat het jaar nog niet was afgelopen. Andere jaren in de top drie zijn 2015 en 2016.

De extreme warmte in 2017 werd veroorzaakt door veel extreme weersomstandigheden zoals catastrofale orkanen, slopende hittegolven en grote droogte.

Langetermijnindicatoren geven aan dat de ontwikkelingen, zoals toenemende kooldioxideconcentraties, zeespiegelstijging en verzuring van de oceanen, zeer zorgelijk blijven. Het ijsoppervlak in het noordpoolgebied blijft onder het gemiddelde en ook de hoeveelheid zee-ijs in het gebied rond de Zuidpool stevent af op een laagterecord.

Gemiddelde temperatuur

Uit de voorlopige cijfers in het rapport Staat van het klimaat van het WMO blijkt dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de eerste helft van het jaar 1,1 graad hoger ligt in vergelijking met de temperatuur in de pre-industriële periode.

Als gevolg van El Niño zal 2016 waarschijnlijk het warmste jaar blijven, toen was het 0.99 graden warmer was dan het gemiddelde in de twintigste eeuw. Bij het natuurverschijnsel El Niño warmt de temperatuur van het zeewater in de Grote Oceaan op, en dat heeft langdurige gevolgen voor de weersomstandigheden over heel de wereld.