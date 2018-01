Zeespiegel langs Nederlandse kust vorig jaar gemiddeld hoger dan ooit gemeten

Een woordvoerder van Deltares heeft een bericht hierover in de Volkskrant bevestigd.

Zeespiegelexpert bij Deltares Fedor Baart geeft aan niet geschrokken te zijn van de cijfers. ''De zeespiegel stijgt al ongeveer een eeuw langs de Nederlandse kust, sinds we het goed meten. Dat komt door smeltend ijs en opwarming van de oceaan’’, zegt hij.

Langjarig getij, wat te maken heeft met de stand van de maan ten opzichte van de aarde en de zon, zorgde volgens Baart voor een iets lagere zeespiegel de afgelopen jaren. Dat getij kent een periode van acht jaar, aldus de expert. Inmiddels is weer sprake van een opgaande lijn, die begin 2023 zal pieken.

Stormen

Daarnaast waren er de laatste jaren niet veel stormen die het water opstuwen en dus zorgen voor een hoger gemiddelde. Als het een paar dagen flink stormt, stijgt de waterstand aan de kust met ruim een meter, wat ervoor kan zorgen dat het jaargemiddelde zomaar een centimeter hoger komt te liggen.

''Vorig jaar waren er voor het eerst in tijden meerdere stormvloeden in een jaar, de jaren ervoor waren dat er nul of één. In 2007 waren het er vier’’, aldus Baart.

Dijken

Al sinds de jaren vijftig wordt ervan uitgegaan dat de zeespiegel sneller gaat stijgen, geeft Baart aan. ''De vraag is hoe hard het nu precies gaat. Elk jaar kijken we ernaar en periodiek worden de kusten en dijken getoetst of het nog veilig is. De dijken en keringen zijn erop ontworpen dat de zeespiegel stijgt. En als een stuk kust minder veilig is dan we willen, en wat we willen verandert ook af en toe, wordt het hersteld.’’