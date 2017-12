'2017 belandt in top-3 warmste jaren ooit gemeten'

Dat meldt Weeronline donderdag op basis van gegevens van onder meer de Wereld Meteorlogische Organisatie (WMO), het KNMI en de Amerikaanse meteorologische dienst NOAA.

Geheel verrassend is de hoge positie niet, de top-3 van warmste jaren bestaat op dit moment namelijk uit de jaren 2014, 2015 en 2016. Opvallend is wél dat 2017 zo hoog op de lijst staat terwijl er dit jaar geen sprake was van een El Niño. Bij dat inmiddels bekende natuurverschijnsel warmt de temperatuur van het zeewater in de Grote Oceaan op, en dat heeft langdurige gevolgen voor de weersomstandigheden over heel de wereld.

Uit een vorige maand verschenen rapport van de WMO bleek dat langetermijnindicatoren aangeven dat de ontwikkelingen, zoals toenemende kooldioxideconcentraties, zeespiegelstijging en verzuring van de oceanen, onverminderd zorgelijk blijven.

Ook het ijsoppervlak in het noordpoolgebied blijft in 2017 onder het gemiddelde en de hoeveelheid zeeijs in het gebied rond Antarctica stevent af op een laagterecord.

Weeronline meldt bovendien dat de concentratie broeikasgassen in de afmosfeer op dit moment recordhoog is.

Natuurrampen

Veel klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat zich als gevolg van klimaatverandering steeds meer extreme weersomstandigheden zullen voordoen. 2017 kende tot nu toe relatief veel natuurrampen, met onder meer een extreem actief orkaanseizoen.

Zestien van de zeventien warmste jaren ooit zijn gemeten sinds 2001. Het warmste jaar dat wereldwijd ooit is gemeten blijft ook na dit jaar waarschijnlijk 2016, toen het 0.99 graden warmer was dan het gemiddelde in de twintigste eeuw.