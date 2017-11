Arriva wil met schonere treinen gaan rijden in Groningen en Friesland

Het is de bedoeling dat de treinen later worden voorzien van batterijpakketten. Daarmee kunnen ze ook over stukken spoor zonder bovenleiding elektrisch rijden. Op delen die geëlektrificeerd zijn, kunnen de batterijen worden opgeladen.

Met de deal is in totaal 170 miljoen euro gemoeid. De nieuwe treinen worden naar verwachting in 2020 geleverd.

Momenteel rijden over de noordelijke spoorlijnen waar Arriva de vervoerder is alleen dieseltreinen. Het spoor is er nu nog helemaal niet geëlektrificeerd en daarom is het nog onmogelijk om treinen op batterijen te laten rijden.

Arriva hoopt echter dat de overheid plannen doorzet om ook in het noorden bovenleidingen aan te leggen. Het vervoerbedrijf denkt dan rond 2025 tussen Groningen en Leeuwarden helemaal elektrisch te kunnen rijden.

Renovatie

Tientallen bestaande treinen krijgen als onderdeel van de deal tevens een renovatiebeurt van Stadler. Volgens Arriva zijn de nieuwe treinen niet alleen duurzamer, maar ook een stuk stiller. Het contract voor de koop werd getekend op de regionale klimaattop die de noordelijke provincies de afgelopen dagen hielden.