Syrië laatste land dat klimaatakkoord van Parijs wil ondertekenen

Op de klimaattop van de Verenigde Naties in Bonn werd dinsdag bekendgemaakt dat Syrië toch meedoet. Na afloop van de klimaattop in Parijs in december 2015 ondertekenden 195 landen een klimaatakkoord, waarin onder meer staat dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan twee graden mag stijgen.

Destijds keerden alleen Nicaragua en Syrië zich tegen het akkoord. Nicaragua liet in september weten het akkoord van Parijs alsnog te willen ondertekenen, en nu volgt Syrië als laatste land.

Verenigde Staten

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in juni aan dat de VS zich weer wil terugtrekken uit het akkoord. Trump kan zich niet vinden in de eisen die in de overeenkomst aan zijn land, dat na China jaarlijks de meeste koolstofdioxide uitstoot, worden gesteld. Zijn voorganger Barack Obama, die president was toen het klimaatakoord tot stand kwam, stond juist te boek als 'groene' president.

De VS kan pas over drie jaar definitief uit het akoord stappen, en veel mensen hopen dat Trump zijn mening voor die tijd herziet. De Franse autoriteiten maakten dinsdag bekend dat Trump niet is uitgenodigd voor een internationale topconferentie over klimaatverandering in december in Parijs. De Amerikanen zullen naar verwachting wel een afvaardiging sturen.

Maandag ging in Bonn de 23e Klimaattop van start. Bijna tweehonderd landen gaan hier bespreken hoe de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken in concrete maatregelen kunnen worden omgezet.