Klimaat Klimaatvraag: Waar komt over tien jaar onze stroom vandaan? Slideshow Infographic Video In de klimaatsessie op NUjij werd afgelopen week een vraag gesteld over de uitstoot van elektrische auto's. Ook als die op grijze stroom uit kolen- en gascentrales rijden, stoten ze per kilometer gemiddeld minder CO2 uit. Maar de klimaatwinst is natuurlijk groter als de stroom groen is. Dus hoe zit het eigenlijk met ons stroomaanbod? Wekken we dat over 10 jaar nog steeds hoofdzakelijk op uit fossiele brandstoffen?