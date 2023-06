Dagje vrij of buiten schooltijd op vakantie? Dit zijn de leerplichtregels

André Hazes en Monique Westenberg moeten op het matje komen bij de leerplichtambtenaar. Waarom precies is nog onduidelijk, maar het leidde op NUjij tot veel vragen over de leerplichtwet. Wat staat daarin? En wanneer mag je je kind bijvoorbeeld onder schooltijd mee op vakantie nemen? Dit zijn de regels.

Elk kind dat tussen de vijf en zestien jaar oud is, moet naar school. Dat noemen we de leerplicht. Deze regel geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen, dus ook voor kinderen met een andere nationaliteit of kinderen van asielzoekers of vreemdelingen.

Kinderen in die leeftijdscategorie moeten dus op een school ingeschreven staan en ook echt naar die school gaan. Ouders of verzorgers die hun kind toch thuishouden, zijn strafbaar.

Maar er is ook zoiets als 'geoorloofd schoolverzuim'. Dat zijn situaties waarin die regel even niet voor jouw kind geldt. Vanwege een uitvaart van een familielid bijvoorbeeld. Of - in sommige gevallen - om op vakantie te gaan.

Nog niet bekend waar leerplichtzaak over gaat Waarom André Hazes en Monique Westenberg binnenkort moeten voorkomen in een leerplichtzaak, is niet bekend. Mogelijk gaat het om een vakantie van het stel buiten de schoolvakantie om, maar dat is nog gissen. Het Openbaar Ministerie wil er niets over kwijt. Wel weten we dat Hazes en Westenberg, die samen een zesjarige zoon hebben, vorig jaar buiten de schoolvakantie naar de Verenigde Staten gingen. Daar kwam veel kritiek op. Westenberg reageerde toen: "Ook wij kunnen dat niet 'zomaar' doen. Als ondernemer(s) mag je een aanvraag doen om buiten de vakanties weg te gaan."

Als je je kind onder schooltijd meeneemt op vakantie, kun je een boete krijgen. Maar je kunt er ook toestemming voor vragen, het zogenoemde 'beroep op vrijstelling'.

Een beroep op vrijstelling kun je aanvragen als je door je baan niet tijdens schoolvakanties weg kunt gaan. Je bent bijvoorbeeld fruitteler, je werkt in de horeca en/of je hebt het juist tijdens de schoolvakanties extra druk op je werk. Hiervoor moet je dan een verklaring van je werkgever laten zien.

Ook een zelfstandig ondernemer die een flink deel van zijn of haar inkomsten misloopt als die tijdens schoolvakanties weg is, kan vrijstelling krijgen. Je moet dit wel kunnen bewijzen. Hierbij kun je denken aan een kopie van je inkomsten in dezelfde periode in het jaar daarvoor. Of een bundeling van de opdrachten die je in de schoolvakantie gaat doen.

Zo'n vrijstelling vraag je aan bij de schooldirecteur. Dat moet minimaal acht weken voor het begin van de vakantie.

De directeur mag een kind één keer per schooljaar maximaal tien dagen vrij geven buiten schoolvakanties om. Daarbij moet wel voldoende zijn aangetoond dat een vader of moeder echt niet twee weken achter elkaar, tijdens welke schoolvakantie dan ook, met het gezin op vakantie kan.

Een schooldirecteur kan ook nee zeggen. Bijvoorbeeld als de opgevraagde vakantie in de eerste twee weken na de zomervakantie is. Of als je dit schooljaar al eens buiten de schoolvakantie om bent weggeweest.

Een ouder kan vervolgens nog schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing.

En dan zijn er nog andere redenen waarom een kind mag thuisblijven:

Als een volledige schoolweek (nog) te veel is voor je kind. Een kind tot zes jaar mag tot vijf uur per week thuisblijven van school. Als vader of moeder hoef je daarvoor geen toestemming te vragen, maar je moet dit wel even zeggen tegen de schoolleiding.

Als je kind vervolgens nog meer rust nodig heeft. Ook hiervoor geldt dat een kind tot zes jaar vijf uur extra mag thuisblijven. Voor deze uren moet je wel toestemming vragen aan de directeur van de school.

Als je kind ziek is. Dit moet je binnen twee dagen doorgeven aan de school.

Als je kind geschorst is. In dat geval zal de school al op de hoogte zijn.

Als je kind vanwege jullie religie school moet missen. Hierbij kun je denken aan feestdagen zoals Ied-al-Fitr of het Joods Paasfeest. Dit moet je van tevoren aangeven bij de school.

Als je kind een bijzondere gebeurtenis moet bijwonen, zoals een huwelijk of begrafenis. De schooldirecteur moet vooraf toestemming geven. Als je kind voor de gebeurtenis langer dan een dag vrij moet zijn, moet je dit uitleggen aan de schooldirecteur. Die beslist of het kind zo lang vrij krijgt. Als het gaat om een periode die langer dan tien dagen duurt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.