Je kind mag vanaf 2024 twee achternamen hebben: die van beide ouders

Wie een baby verwacht, heeft vanaf 1 januari 2024 maar liefst vier opties voor de achternaam van het kind. Kinderen kunnen dan de achternamen van beide ouders achter hun voornaam dragen - jij als ouder beslist de volgorde.

De conservatieve partijen stemden dinsdag tegen het gebruik van beide achternamen, maar een meerderheid van de Eerste Kamer was voor. En dus hebben toekomstige ouders die een kindje verwachten nóg iets om over na te denken.

Zo zit het: jij als biologische moeder heet Mosselman en je geregistreerde partner of echtgenoot heet Molenaar. Vanaf 1 januari hoef je niet meer tussen die twee namen te kiezen, maar kan jouw baby beide achternamen krijgen. Je hebt dan voor de baby, stel dat we hem Karel noemen, de volgende opties:

Je mag ook zelf bepalen of daar een koppelteken tussen komt of niet. Heb je zelf al een dubbele naam, bijvoorbeeld Roosegaarde-Bisschop? Vanaf 2024 worden deze dubbele namen beschouwd als één naam. Je kind zou dan de naam Karel Molenaar Roosegaarde-Bisschop kunnen krijgen.

D66 diende het wetsvoorstel in na een petitie die ruim vijftienduizend keer is ondertekend, zegt een woordvoerder van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). Naar dat signaal is geluisterd. Het idee is meer keuzemogelijkheden, meer gelijkheid tussen man en vrouw en de namen van beide ouders doorgeven. In brieven van burgers werd ook de kans op een scheiding genoemd, zegt een woordvoerder van het ministerie. Zo zijn na een scheiding de namen van beide ouders vertegenwoordigd in die van hun kind.