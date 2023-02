De hele klas op je kinderfeestje: 'Ook de buitenbeentjes horen erbij'

Kinderfeestjes zijn voor de jarige job een van de leukste dagen van het jaar. Maar wat als je kind nooit wordt uitgenodigd? Volgens psycholoog en hoogleraar Orthopedagogiek Laura Batstra komt het regelmatig voor. Om systematische uitsluiting te voorkomen, pleit ze voor het vaker geven van een klassenfeest.

Onzekerheid, angst, een sterk minderwaardigheidsgevoel. Als je als kind altijd wordt uitgesloten in een groep, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Ook als je elke keer de uitnodigingen voor een feestje aan je neus voorbij ziet gaan.

Daarom zet psycholoog en hoogleraar Orthopedagogiek Laura Batstra zich al jaren in voor kinderen die buiten de boot vallen. En dat zijn er volgens haar best veel.

"In elke klas zit wel een kind dat niet lekker in de groep ligt. De redenen lopen uiteen, maar wat veel van deze kinderen gemeen hebben, is dat ze zich eenzaam voelen. Net als hun klasgenootjes willen ze ook eens naar een leuk feestje, maar een uitnodiging krijgen ze nooit. En eigenlijk kun je dat hun leeftijdsgenootjes niet eens kwalijk nemen."

Als er een of twee klassenfeesten per jaar worden gegeven, dan maakt het al een groot verschil.

Laura Batstra

Ook feestjes voor de buitenbeentjes

Het zijn namelijk de volwassenen - vaak de ouders - die kinderen al op jonge leeftijd leren om anderen buiten te sluiten, zegt Batstra. "Wellicht niet bewust, maar er zijn er genoeg die bij het schrijven van de uitnodigingen tegen hun kinderen zeggen: oh, doe hem maar niet, want hij is veel te druk."

Om buitensluiting tegen te gaan, maakte Batstra samen met een aantal collega's een draaiboek voor klassenfeestjes, zowel voor leerkrachten als ouders.

"In dit gratis draaiboek geven we een heleboel tips over hoe je goedkoop een geweldig klassenfeest kunt geven. En natuurlijk, echt niet iedereen hoeft dit te doen - sommige kinderen zijn helemaal niet gebaat bij zoveel prikkels - maar als er een of twee klassenfeesten per jaar worden gegeven, dan maakt het al een groot verschil."

Doordat iedereen is uitgenodigd, leren kinderen dat alle klasgenootjes erbij horen, ook degenen die ze misschien niet zo leuk of een beetje raar vinden, zegt Batstra. "Vaak blijken die kinderen heel aardig te zijn als je ze beter leert kennen. En als 'buitenbeentje' heb je het gevoel dat je er wel toe doet. Allemaal dingen die de groepsdynamiek enorm kunnen bevorderen."

Zelf gaf ik ook feestjes als ik jarig was en dan kwamen er wel kinderen, maar bij hun verjaardagen was ik niet welkom en dat deed pijn.

Nalina Parri, juf

Goedkoop en gezellig

Batstra tipt om het klassenfeest samen met twee kinderen te geven. Bijvoorbeeld de klasgenootjes die in dezelfde maand jarig zijn. Zo kun je als ouders de kosten delen.

"In onze eigen stad Groningen hebben we verschillende wijkcentra zover gekregen dat ze de locatie gratis beschikbaar stellen voor klassenfeestjes. Ook kun je een school vragen of ze voor een paar uur de gymzaal ter beschikking stelt. "

"Daarnaast is het voor alle genodigden ook veel goedkoper om per jarige een euro te geven in plaats van zelf een cadeau te kopen. Van al het geld dat de genodigden geven, kun je als ouder dan één groot cadeau per jarige aanschaffen, wat nog een win-win is. Er zijn namelijk ook kinderen die weleens uitgenodigd worden voor een feestje, maar vervolgens niet gaan omdat er geen geld is om een cadeautje mee te nemen. Kortom: af en toe een klassenfeest geven, kan zoveel goede dingen opleveren."

Niet welkom

Ook basisschooljuf Nalini Parri van groep vijf ziet veel voordelen aan het geven van een klassenfeest. "Ik was zelf een kind dat veel werd gepest en nooit werd uitgenodigd. Ik vermoed omdat ik heel druk was. Wat weinig mensen alleen wisten, was dat er een hoop speelde in mijn privéleven. Ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan en daarom was ik in de klas altijd aanwezig en brutaal. Niet echt een voorbeeldkind dus."

Dat Parri haast nooit werd uitgenodigd, maakte haar erg onzeker. "Ik dacht dat ik het niet waard was om uitgenodigd te worden. Zelf gaf ik ook feestjes als ik jarig was en dan kwamen er wel kinderen, maar bij hun verjaardagen was ik helaas niet welkom en dat deed pijn."

Subtiele complimentjes

Het draaiboek voor klassenfeesten vindt Parri een goed initiatief. "Ik kende het niet, maar ben er echt enthousiast over. Wat ik doe als ik merk dat een van mijn leerlingen nooit wordt uitgenodigd, is hem of haar net even iets meer aandacht of complimentjes geven. Dan prijs ik hem of haar klassikaal voor alle goede dingen die hij of zij kan of doet. Gewoon subtiel."