De eindtoets begint: 'Zie het niet als een kans om toch hoger te eindigen'

Vandaag wordt op veel scholen de eindtoets afgenomen. De basisschool heeft jouw kind al een advies gegeven. Dat advies verandert alleen nog als de toets op 18 en 19 april een andere uitslag geeft. Hoe help je je kind in deze stressvolle periode die zoveel lijkt te bepalen?

Het beeld dat de eindtoets in april het moment is waarop je kind het allemaal moet waarmaken, klopt volgens Maaike de Boer niet. Zij richtte met een team van onderwijsexperts het platform Wijzer over de Basisschool op.

Het schooladvies is al gegeven en dat is niet uit de lucht komen vallen. Aan het eind van groep 7 kijken de meeste basisscholen welke richting het beste past bij de resultaten, werkhouding en motivatie van het kind. Ze geven dan een voorlopig schooladvies. Zo weten het kind en de ouders in welke schoolrichting ze moeten denken en kunnen ze vast naar een middelbare school kijken.

Als het advies op basis van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, dan moet de school het advies opnieuw bekijken en eventueel in overleg naar boven bijstellen. Het schooladvies gaat nooit omlaag. In de praktijk wordt het advies bij een op de tien kinderen na de eindtoets bijgesteld, laat de PO-Raad weten.

De Boer: "Je mag verwachten dat de school je kind goed in beeld heeft. Vanaf groep 1 worden de resultaten van je kind al gevolgd met het leerlingvolgsysteem. Dat definitieve schooladvies is goed onderbouwd. Het idee dat de eindtoets in april het moment is waarop je het allemaal moet waarmaken, klopt niet."

Toch kan deze periode stressvol zijn voor kinderen in groep 8. "Als je een advies hebt gekregen waarmee je later dokter kunt worden, word je gezien als slim. Met een vmbo-advies of lager word je waarschijnlijk geen dokter en ben je niet zo slim. Je bent nuttig en nodig, maar toch jammer dat je niet beter kon. Zo denken én reageren we helaas vaak als samenleving als het schooladvies geen havo of vwo is."

En dat doet iets met het geluksgevoel van kinderen, zegt Suzanne de Roos. Ze is pedagoog bij De Kinderbrigade en werkt als ambulant begeleider in het speciaal onderwijs.

"Veel kinderen weten eigenlijk niet zo goed het verschil tussen al die niveaus, zoals vmbo-t en -kader of havo. Wel weten ze hoe de buitenwereld reageert. En door al die verwachtingen van anderen ontstaat er teleurstelling. Een kind heeft niet uit zichzelf de droom om later een statusberoep uit te voeren, jij als volwassene hebt die droom."

Toch teleurgesteld?

Je kind is in beeld en heeft een passend advies gekregen. Maar hoopte jouw zoon of dochter op een hoger advies of één waarmee hij of zij naar dezelfde school kan als vriendjes? Zo praat je erover met je kind.

Heeft je kind een droom? Stel vragen, zegt pedagoog De Roos. "Wil hij dokter worden, omdat hij mensen wil helpen en beter maken? Leg uit dat je ook dokter kunt worden door te stapelen met opleidingen. Maar is een wo-opleiding echt wat het kind wil? Tijdens een studie medicijnen leer je veel theoretisch. Bij een praktijkopleiding verpleegkunde sta je meteen aan iemands bed. Kom erachter wat die droom precies inhoudt en werk daarnaartoe."





Ga kijken bij scholen met een tweejarige brugklas, tipt De Boer. "Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen tempo. Misschien komt een kind pas tot bloei in het tweede jaar van de middelbare school. De tweejarige brugklas geeft kinderen de tijd en zo kan het eventueel nog schakelen naar een niveau dat echt goed past."