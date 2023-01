Slaapvraag: Wat kan ik doen als mijn baby alleen hazenslaapjes doet?

Even tien minuten slapen en dan weer wakker… Als ouder van een heel jonge baby kun je er tureluurs van worden. Zijn die hazenslaapjes wel goed? En hoe zorg je ervoor dat je kindje langere slaapjes doet? NU.nl vraagt het aan Simone Meijer van MOON slaapcoaching.



Waarom doet mijn drie maanden oude baby steeds alleen hazenslaapjes van maximaal tien minuten overdag?

"Dat is een persoonlijke vraag, want elke baby is anders. Over het algemeen is het voor zulke jonge kinderen heel normaal om overdag steeds hazenslaapjes te doen. Meestal duren die alleen wel iets langer, twintig tot dertig minuten per keer. Waarom een baby heel korte slaapjes doet, kan ik niet zomaar verklaren. Wel zoek ik graag met de ouders naar de oorzaak."



En wat kan die oorzaak zijn?

"Bijvoorbeeld dat je kind veel behoefte heeft aan geborgenheid. Zo slaapt de baby in een draagzak - lekker dicht bij mama of papa - wel langer dan in het eigen bedje, waar de ogen na tien minuten alweer opengaan."

"Mijn advies is om het kindje die geborgenheid zo veel mogelijk te geven. Dit betekent niet dat je elke dag urenlang met de baby in een draagzak moet rondlopen. Dat is ook niet handig als de baby vanaf vier maanden naar een opvang gaat, maar wel dat je het kindje bepaalde slaapassociaties aanleert waar het zich geborgen bij voelt. Denk aan een knuffel die je altijd erbij legt als het kindje gaat slapen. Of het aanzetten van witte ruis, die geluiden van buitenaf dempt."



Het is dus niet erg als je baby steeds korte hazenslaapjes doet?

"Op zich niet, maar ik zou voor de zekerheid wel altijd een medische oorzaak laten uitsluiten. Daarnaast is het goed om te weten dat de meeste kindjes met drie maanden pas een beetje landen op deze wereld."

"Professionals noemen de eerste drie maanden ook wel 'het vierde trimester'. Volgens hen zou het veel beter zijn als een baby drie maanden langer in de buik zou blijven. Dat zou de 'landing' op aarde veel zachter maken, maar fysiek gezien is zo'n lange zwangerschap helaas voor de mens niet haalbaar."



Die hazenslaapjes horen er een beetje bij?

"Ja, het is zeker niet zo vreemd. Natuurlijk heb je voorbeeldige baby's die overdag én nachts meteen heel goed slapen, maar ook zij kunnen met het sprongetje dat ze rond vier maanden maken, opeens slechte slapers worden. Dit wordt ook wel slaapregressie genoemd."

"Er verandert dan iets in hun slaapstructuur waardoor ze, net als volwassenen, wat langere stukken gaan doorslapen. Vaak duurt deze regressie zes tot acht weken, waarin een kindje eerst een stapje terugzet in het slaapritme en daarna weer wat beter slaapt."

Je baby voelt het meteen als jij veel onrust ervaart. Hierdoor schiet het kindje zelf ook weer in de stress en kom je samen in een vicieuze cirkel terecht.

Simone Meijer

Een stap terug is normaal gedrag?

"Klopt, maar als je er als ouder middenin zit, kan deze periode best slopend zijn. In sommige gevallen ben je dan langer bezig om het kindje in slaap te krijgen, dan dat het daadwerkelijk slaapt. Bovendien heersen er over het algemeen veel regels over hoe het slaaptraject van een kind op een bepaalde leeftijd zou moeten zijn."

"Als een baby daarvan afwijkt, kan dat de ouders erg onzeker maken. Doen zij dan wat verkeerd? Nee, maar er zijn gelukkig wel dingen die de slaap van je kind iets meer kunnen bevorderen."



Zoals?

"Kijk naar de wakkertijd van je baby. Met drie maanden kan het kindje ongeveer anderhalf uur achter elkaar wakker zijn. Daarna heeft de baby echt slaap nodig, dus probeer niet te veel over die tijd heen te gaan. En in het geval van kindjes die rond die leeftijd steeds hazenslaapjes van tien minuten doen: houd dan maximaal een uur wakkertijd aan, want dat is echt lang zat."

"Daarnaast is een vast slaapritueel belangrijk. De vaste knuffel en witte ruis die ik al noemde, zijn daar voorbeelden ben, maar altijd een liedje zingen en een slaapzakje aandoen voor het slapengaan, kan daar ook bij horen."



Kan het nog helpen om een kindje in slaap te laten huilen?

"Nee, daar is een baby van drie maanden nog veel te jong voor. Overigens ben ik daar geen fan van, want je kunt voorstellen dat een tijdje huilen zonder dat er iemand bij je komt kijken, erg stressvol kan zijn."



Heb je nog een laatste tip die kan helpen?

"Ja, probeer als ouder zelf rustig te blijven. Ik snap dat het frustrerend is als je kindje weinig slaapt, maar de baby voelt het meteen als jij veel onrust ervaart. Hierdoor schiet de baby zelf ook weer in de stress en kom je samen in een vicieuze cirkel terecht."

"Wees je hier dus bewust van en probeer eens een ademhalingsoefening waarbij je vier seconden door je neus inademt. Houd je adem vervolgens zeven seconden vast en blaas de lucht daarna acht seconden lang via je mond weer uit. Hier word je vanzelf rustiger van en dat werkt ook weer door op je baby."





Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen