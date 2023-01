Nicki (45): 'Dochter (8) woont in Tokio en in de zomer weer bij mij'

Hoe een gezin samenleeft verschilt per land en cultuur, maar het standaardgezin van man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. In deze serie vertellen mensen over hun gezin. Nicki (45) kreeg in Tokio een dochter met haar Japanse man, maar woont sinds haar scheiding in Amsterdam. In eerste instantie mét, maar nu zonder kind.

Nicki van Ingen Schenau (45) ontmoet in 2005 via een datingsite haar grote liefde. Een Japanner die zich in Nederland heeft geworteld, maar de wens heeft om een periode in Tokio te wonen en werken.

"We woonden samen en werkten fulltime. Na vijf jaar samenwonen vroeg hij of ik met hem mee wilde naar Japan. Ik zei meteen ja, ben Japans gaan leren en toen hij werk vond, ben ik hem in 2011 achterna gereisd. Omdat een baan vinden ingewikkeld is als je niet vloeiend Japans spreekt, richtte ik een toeristisch bedrijf op en ging ik werken als gids."

Ze trouwt en begint een compleet nieuw leven in Azië. "Ik ging naar de Japanse school, gaf rondleidingen aan Nederlandse toeristen en studeerde de hele dag de taal. Ik vermaakte me, maar voelde me ook vaak alleen."

Ze begint te verlangen naar een gezin. "Fulltime werken, een huishouden runnen en je rot rennen voor je kinderen, dat zag ik nooit zitten. Maar toen ik in Tokio woonde, begon het toch te kriebelen. Mijn ex was vaak de hort op met collega's en mijn kinderwens werd sterker."

Leven met een baby in Japan

Haar ex is er ook klaar voor, maar zwanger worden is een drama. "Toen ik na een jaar niet zwanger was, zijn we in het ziekenhuis met een vruchtbaarheidstraject gestart. Ik spoot elke maand injecties, was beroerd van de hormonen en twijfelde zelfs of we ermee door moesten gaan. Toen we in 2013 een pauze namen, raakte ik spontaan zwanger."

In 2014 wordt dochter Mimiko geboren. Het leven met een baby valt haar zwaar. "Mijn moeder kwam een maand naar Tokio om me te helpen, daarna stond ik er alleen voor. Mijn ex werkte fulltime en ik dacht: waar ben ik aan begonnen? Mijn kringetje werd kleiner en hoewel we gelukkig waren met ons kind, kregen we relatieproblemen. Mijn ex ging na werk standaard de stad in met collega's en kwam dan diep in de nacht thuis."

Ik wil niet dat ze me later verwijt dat ik haar de kans heb ontnomen om bij haar vader te wonen.

Tien jaar Tokio

Als ze haar ex betrapt op dates met andere vrouwen, voelt ze dat haar avontuur in Azië ten einde loopt. Omdat ze Mimiko graag in Nederland naar school wil laten gaan en haar moeder op sterven ligt, gaat ze in 2018 terug naar Europa.

Haar ex heeft plannen om in Londen te gaan werken, maar blijft uiteindelijk bij zijn werkgever in Tokio. Ze overwegen te scheiden, maar blijven uiteindelijk bij elkaar. Moeder en dochter gaan zelfs terug naar Japan. Toch strandt het huwelijk daar in het coronajaar 2020. "Ik kwam in 2021 met mijn dochter en twee koffers terug in Nederland, na tien jaar Tokio."

Van Ingen Schenau bouwt haar leven weer op in Amsterdam en runt haar bedrijf op afstand. Haar dochter heeft moeite met de scheiding en verhuizing en mist haar oude leven.

"Ze had het fijn op de internationale school, maar miste Japan. En hoewel ons leven als gezin in Japan voorgoed voorbij is, wilde ze terug. Ik koos ervoor om haar zelf te laten ervaren hoe het is om bij haar vader en zijn nieuwe vriendin te wonen."

Toen mijn dochter weg was, voelde ik me geamputeerd. Ik heb haar 3,5 jaar gevoed en ze sliep vanaf dat ze een baby was bij mij in bed.

Co-ouderschap op 10.000 kilometer afstand

Een stabiele gezinssituatie is het niet, maar wel de realiteit. "Ik kan haar dicht bij me houden, maar wil niet dat ze me later verwijt dat ik haar de kans heb ontnomen om bij haar vader te wonen. Daarom gaan we ervoor: co-ouderschap op 10.000 kilometer afstand."

"In juni heeft mijn ex haar opgehaald in Amsterdam. In augustus heb ik haar opgezocht en met Kerst was ze in Nederland. In maart ga ik weer naar haar toe en in de zomer komt zij weer bij mij."

Haar gezin is niet zoals ze had gewenst. "Toen mijn dochter weg was, voelde ik me geamputeerd. Ik heb haar 3,5 jaar borstvoeding gegeven en ze sliep vanaf dat ze een baby was bij mij in bed. Toch heb ik een modus gevonden om door te leven zonder haar."

"We bellen elke dag. Ik vertel haar dat mijn hart en mijn huis voor haar openstaan en dat ze niets kan zeggen of doen waardoor ik niet meer van haar houd. We hebben een online coach die in de gaten houdt of het goed met haar gaat."

Kind moet gelukkig zijn

Veel mensen verklaren haar voor gek: hoe kun je als moeder vrijwillig je kind 10.000 kilometer verderop laten wonen? Toch staat Van Ingen Schenau achter haar keuze.

"Ons kind moet gelukkig zijn. Als dat bij mijn ex in Japan is, dan ben ik bereid daaraan mee te werken. Als ze terug wil komen, ontvang ik haar met open armen. Van mijn avontuur in Tokio heb ik geleerd geen angst te hebben voor het onbekende. Laat het je nooit weerhouden moeilijke keuzes te maken."

