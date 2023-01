Sammie (1) overleed aan hersenvliesontsteking: 'Onwerkelijk, ons vrolijke meisje'

De afgelopen weken las je op NU.nl de verhalen van moeders over hun overleden kind. Wie waren ze en wat is hun verhaal? In deze laatste aflevering vertelt Meggy Drost (52) over haar dochter Sammie, die iets meer dan twintig maanden oud werd. Ze overleed op Valentijnsdag 2018 aan een hersenvliesontsteking.

Een lief, vrolijk en gezond meisje. Dat was Sammie, dochter van Meggy, die op 14 februari 2018 overleed. Voor Meggy en haar man Lennard (50) was hun dochter de kers op de taart.

Nadat ze elkaar acht jaar geleden hadden ontmoet, besloten ze samen voor een kindje te gaan. Voor Meggy een droom die uitkwam. In tegenstelling tot Lennard had zij geen kinderen en op haar 44e koesterde ze nog steeds haar kinderwens.

Of het zou lukken was de vraag, maar tot hun grote verbazing was het vrijwel direct raak. Na een voorspoedige zwangerschap werd Sammie op 1 juni 2016 geboren.

"Sammie was echt een verbinder en heel sociaal. In de supermarkt en op straat zwaaide ze constant naar voorbijgangers. Ze wilde ook altijd buiten zijn. Lekker nieuwe dingen ontdekken."

Huisarts maakte zich geen zorgen

Op maandag 12 februari 2018 werd Sammie met 39,6 graden koorts wakker. Meggy's moederinstinct zei meteen dat het niet goed zat.

"De huisarts onderzocht Sammies oortje. Twee weken daarvoor had ze aan haar andere oor een ontsteking gehad. Verder controleerde hij Sammie niet. Hij maakte zich geen zorgen. We mochten weer naar huis."



Diezelfde middag zag Meggy kleine, rode puntjes op Sammies beentjes. Ze had geen koorts meer en dronk en at gewoon. "Ik dacht daarom dat het wel weer ging. Toch overlegde ik met mijn moeder over die puntjes. Waarschijnlijk de vijfde of zesde ziekte, dachten we na wat googelen."

Koorts en erge dorst

De volgende ochtend had Sammie weer hoge koorts. De rode puntjes op haar benen zaten er nog steeds en ze had erge dorst.

"Ik belde met een bevriende huisarts. Zij gaf als tip om met een glas op de puntjes te drukken. Als de puntjes weggingen, dan was het een virus. Zo niet, dan was het een bloedvergiftiging en moest ik meteen naar de dokter."

"Tot mijn grote schrik kon ik de rode puntjes niet wegdrukken. Daarna begon Sammie over te geven en mijn alarmbellen gingen af. Online had ik gelezen over de symptomen van een hersenvliesontsteking en die leek Sammie opeens te hebben."

Met spoed haastte Meggy zich opnieuw naar de huisarts. Volgens hem waren de rode puntjes op haar benen nog enigszins weg te drukken.

'Mama, drinken'

"Daarnaast praatte Sammie nog, dus hij maakte zich opnieuw geen zorgen. Dit stelde mij absoluut niet gerust. Ja, Sammie sprak, maar het enige wat ze zei, was: 'Mama, drinken'."

"Ze had ongelooflijk veel dorst en was heel moe en slap. Ik herkende mijn kind niet meer en na flink aandringen kreeg ik een doorverwijzing naar het ziekenhuis."

Doof, blind, zelfs kans op overlijden; het werd allemaal genoemd en wij dachten alleen maar: nee, dat overkomt ons niet.

"Overigens niet naar het gespecialiseerde kinderziekenhuis waar ik graag naartoe wilde, maar naar een streekziekenhuis. Dat vond de huisarts voldoende."

Eén grote chaos

Eenmaal aangekomen bij het ziekenhuis ging het snel. "Plotseling begon Sammie te draaien met haar ogen en maakte ze oergeluiden. In paniek schreeuwde ik om hulp en het was één grote chaos. Na een eeuwigheid kwamen er artsen aangerend. Ze namen Sammie van mij over."

Sammie bleek een hersenvliesontsteking en een sepsis (bloedvergiftiging) te hebben, veroorzaakt door een infectie met meningokokken B. Met een ambulance werd ze zo snel mogelijk naar het gespecialiseerde kinderziekenhuis gebracht.

De eerste maanden lag ik alleen maar op de bank. Ik kon niks meer en zelfs ademhalen deed pijn.

"Helaas konden wij niet mee. Lennard was er inmiddels ook en in shock reden we zelf naar het andere ziekenhuis. Daar hadden de artsen een hersenscan van Sammie gemaakt. Volgens hen was het afwachten wat de gevolgen waren. Doof, blind, zelfs kans op overlijden; het werd allemaal genoemd en wij dachten alleen maar: nee, dat overkomt ons niet."

In kunstmatige coma

De volgende ochtend volgde er een gesprek in de familiekamer. "Sammie had een bacterie in haar hersenstam, waardoor al haar organen uitvielen. Ze werd kunstmatig in coma gehouden, maar was voor 80 procent al hersendood. Volgens de arts ging ze die dag overlijden."

Verdoofd belden Meggy en Lennard al hun dierbaren om afscheid te nemen van Sammie. "Het was totaal onwerkelijk. We konden het gewoon niet geloven. Ons kleine meisje, dat altijd zo vrolijk en energiek was. Opeens was ze doodziek, terwijl ik dacht dat we haar volledig gevaccineerd hadden."

Foto: Privéfoto

De kracht vinden om door te gaan

Tussen haar ouders in overleed Sammie die dag in het ziekenhuis. Daarna volgde er ongeloof, pijn en rouw. "In één keer was ze er niet meer, terwijl alles thuis er nog wel van haar was. De eerste maanden lag ik alleen maar op de bank. Ik kon niks meer en zelfs ademhalen deed pijn. Lennard regelde EMDR-therapie (traumatherapie, red.) voor ons allebei en dat hielp wel iets."

Met de huisarts volgde ook een gesprek. "Daar wil ik verder niet op ingaan, want we krijgen Sammie er toch niet mee terug. Het waren vooral Lennard en ik, met de steun van onze familie en vrienden, die elkaar erdoorheen sleepten. Ergens vonden we de kracht om door te gaan."

Niet in het vaccinatieprogramma

Om andere ouders te waarschuwen voor de gevaren van meningokokken B vertelt Meggy Sammies verhaal. "Ik wist het niet, maar het vaccinatieprogramma ent kinderen alleen in tegen meningokokken A, C, W en Y, en niet op B. Er is wel een vaccin beschikbaar waar je zelf voor moet betalen, maar dat weten veel ouders niet. Wist ik het maar, dan had ik Sammie er zeker voor ingeënt."



Uit naam van Sammie richtten Meggy en Lennard Het Laatste Huys op. Met dat bedrijf helpen ze nabestaanden een eigen kist te maken voor een overleden dierbare. "Sammie was zo'n positief en vrolijk meisje. Ze heeft ons heel veel liefde gegeven en dat proberen we op onze manier weer door te geven aan anderen."

