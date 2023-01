Moedertaboes: 'Ik wil nog een kind, maar hij niet en dat breekt ons op'

Moedertaboes: bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: wat als jullie anders denken over de hoeveelheid kinderen in het gezin?

"We hebben aan het begin van onze relatie wel besproken dat we graag kinderen wilden, maar het nooit over een specifiek aantal gehad. Misschien omdat één kind voor hem zo vanzelfsprekend was, terwijl ik twee kids logisch vind. Het is nu een grote teleurstelling dat hij aangeeft geen kinderen meer te willen", vertelt Jenna, moeder van een zoontje van twee.

"Inmiddels hebben we hetzelfde gesprek al honderd keer gevoerd en blijft zijn antwoord hetzelfde. Voor hem is het klaar. Ik voel dat mijn verlangen naar nog een kindje met de dag sterker wordt. Ik wil ons gezin voor geen goud verliezen, maar ik weet niet of ik me erbij neer kan leggen dat ik nooit meer zwanger zal zijn en er geen broertje of zusje voor onze zoon komt. Ik ben bang dat het ons op den duur op zal breken, omdat mijn kinderwens zo groot is."

Als je er echt niet uitkomt samen? Dan zal de partner met de kinderwens heel bewust moeten kiezen voor de relatie of de kinderwens.

Joey Steur

Patstelling in de relatie

Hoe ga je om met twee verschillende meningen over zo'n belangrijke levensbeslissing? "Helaas komen dit soort patstellingen vaker voor in relaties", zegt relatie- en gezinstherapeut Joey Steur, die Praktijk de Liefde oprichtte. "Een partner die nog een kindje wil en de ander niet, is een complexe situatie. Het meningsverschil is zo groot dat je het bijna niet kunt overbruggen."

De eerste stap die Steur aanraadt om te zetten, is samen zien te doorgronden waarom de ene het nog wel wil en de andere niet. "Probeer daarbij verder te kijken dan praktische zaken als huis, geld of auto. Waar gaat het écht over?"

"Waar maakt iemand zich zorgen over?", vervolgt Steur. "Waar ben je bang voor, wat vind je moeilijk om op te offeren? Kom je zelf uit een groter gezin? Of juist niet? Welk gevoel geeft je dat? Je moet een laag dieper kijken om te begrijpen waarom jullie beiden op jullie punt blijven staan."

Meer afstand dan nabijheid

Als een koppel er samen niet uitkomt, dan kan het nuttig zijn om een therapeut in te schakelen om het proces in beweging te krijgen, zegt Steur.

"Je ziet vaak dat je keer op keer hetzelfde gesprek voert en daarin dus vastloopt. Dat creëert vaak meer afstand dan nabijheid, zoals Jenna ook omschrijft. Die afstand is niet fijn voor je relatie, want daardoor kun je het idee hebben alleen te staan in wat er speelt. Je wil, juist omdat het zo'n pijnlijk meningsverschil is, hier samen doorheen kunnen gaan."

En als je er samen echt niet uitkomt? Dan zal de partner met de kinderwens heel bewust moeten kiezen voor de relatie of de kinderwens, zegt de relatietherapeut.

"Een kinderwens ligt vaak zo diep, en komt vanuit een oerdrift. Dat is niet weg te stoppen. Bij koppels die nog geen kinderen hebben, zie ik vaak de beweging dat uiteindelijk de kinderwens voorgaat en de relatie ten einde loopt. Als het gaat om een gezin en de wens voor een tweede of derde kindje, dan wordt er uiteindelijk vaak gekozen voor wat er nu al is. Het huidige gezin."

"Dat betekent dat de vrouw of man die nog wel een kinderwens had, een eigen proces in moet gaan om die wens los te laten", zegt Steur. "Dat is vergelijkbaar met een rouwproces."

Aanbevolen artikelen