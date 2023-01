Slaapvraag: Mijn kind slaapt alleen als ik er urenlang bij blijf zitten

Voor je uit staren, een boek lezen, op je laptop werken… Als je elke avond urenlang bij je kind moet blijven zitten voordat het slaapt, kun je genoeg dingen doen. Maar wat als je dat zat bent? Hoe leer je je kind zonder jouw aanwezigheid zelf in slaap te vallen? NU.nl vraagt het slaapcoach Annalotte Ossen van Mevrouw Maan.

Uren bij je kind zitten totdat het in slaap valt. Is dat nou handig?

"Het ligt eraan wat je eigen behoefte hierin is. Want dat is belangrijk om mee te beginnen: zolang jij en je kind je prettig voelen bij een bepaald bedritueel, dan is er in principe niks mee. Blijkbaar werkt het voor jullie, want anders deed je het niet. Maar stel dat je een andere behoefte hebt? Dan kan ik goed begrijpen dat je het anders wil.

Alleen: hoe begin je?

"De eerste stap is het slaapgedrag van je kind te begrijpen. Sliep je kindje altijd eerst goed zelf in, maar was het opeens bang voor monsters onder het bed, waardoor jij er steeds vaker bij moest komen zitten? Of heeft je kind altijd problemen gehad met inslapen en werd 'erbij zitten' het redmiddel dat eindelijk hielp? In het laatste geval heeft je kind nooit geleerd om zelf in slaap te vallen, waardoor hij jouw aanwezigheid steeds opnieuw nodig heeft."



En als dat laatste het geval is?

"Dan zou je kunnen kijken wat de beste oplossing voor jullie samen is. Met jouw begeleiding kun je je kind leren zelfstandig in te slapen. Vaak is het erbij zitten erin geslopen en is het steeds langer gaan duren. Je kind is daaraan gewend geraakt en voelt zich hier veilig bij en vertrouwd mee. Wanneer je in één keer tegen je kind zegt dat je er niet meer bij gaat zitten en hij/zij nu zelf wel kan gaan slapen, levert dat waarschijnlijk vooral stress op."



Maar wat is dan wel een goede eerste stap?

"Dat verschilt per situatie, maar ik raad vaak aan om het in kleine stappen af te bouwen. Zit je bijvoorbeeld naast het bed van je kind? Ga dan met je stoel op de drempel van de deur zitten. Dan ziet je kind je nog wel, maar neem je iets meer afstand. En zo verleg je langzaamaan de grens. De volgende stap zou de gang kunnen zijn en daarna de trap."

Zeg dat je niet weggaat en dat je in de buurt bent, zodat het kind zich vertrouwd blijft voelen. Houd tegelijkertijd vast aan je besluit.

Annalotte Ossen, slaapcoach

"Let alleen wel op: dit proces duurt vaak een paar weken. Het is dus niet zo dat je het op één avond allemaal direct kunt 'oplossen'. Als je kind het gewend is om in jouw aanwezigheid in slaap te vallen, dan kun je niet verwachten dat hij het in één keer alleen kan."

"Hij zal hoogstwaarschijnlijk in opstand komen door te gaan huilen of jou te roepen. De kunst is dan om je kind op een rustige en liefdevolle manier gerust te stellen. Zeg je kind dat je niet weggaat en dat je in de buurt bent, zodat het zich vertrouwd blijft voelen. Houd tegelijkertijd vast aan je besluit en ga niet toch weer dichterbij zitten. Zo kan je kind denken dat het loont om heel boos of verdrietig te worden, en dat is niet de bedoeling."



Wat doe je als je kind heel lang doorgaat met huilen?

'Dat is uitdagend, maar het is het beste om zelf rustig te blijven. De emoties die je kind voelt, mogen er zijn. Benoem ze daarom ook, zodat hij zich erkend voelt. Ik zeg hier wel bij: het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Geen enkele ouder ziet zijn kind graag overstuur. Voor je kind is het een grote verandering en hij heeft jouw geruststelling nodig. Jij bepaalt de stappen en je kind bepaalt het tempo."



Heb je andere tips die kunnen helpen?

"Jazeker: denk ook aan jezelf. Als je merkt dat je erdoorheen zit, wissel dan af met je partner. Je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen, dus schaam je ook niet als je overweegt professionele hulp in te schakelen. Er zijn zoveel kinderen die moeite hebben met slapen, je bent absoluut niet de enige ouder die hiermee kampt."

"En bedenk waar je zelf van oplaadt. Dus niet alleen van slapen 's nachts, maar ook van de dingen die je overdag doet, zoals sporten. Deze dingen zijn heel belangrijk voor je eigen energieniveau. Want als je zelf niet genoeg oplaadt, trek je die lange avonden met je kind ook veel minder goed. Daarom raad ik ouders aan deze verandering alleen door te zetten als je er genoeg tijd en energie voor hebt. Zie het als een investering. Je stopt er nu veel in, maar plukt er later de vruchten van."

