Mijn Gezin: 'Alleen opvoeden heeft voordelen: er is nooit ruzie of ergernis'

Hoe een gezin samenleeft verschilt per land en cultuur. Maar man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. Samenwonen met meerdere partners, volwassen kinderen, kleinkinderen, adoptie- of pleegkinderen, acht katten of drie honden: in deze serie vertellen mensen over hun gezin. Sabine Gaastra (28) woont samen met haar acht maanden oude dochter Lily-Mae.

Het is anders gelopen dan foodblogger en ondernemer Gaastra had gedacht, maar ze is inmiddels een happy single mom. Als je haar vroeger had verteld dat ze een alleenstaande ouder zou worden, had ze je waarschijnlijk uitgelachen.

"Ik wilde altijd al moeder worden en had een sprookjesbeeld van een gezin. Vader, moeder en kinderen, zo zag ik het voor me." Gaastra heeft meerdere serieuze relaties gehad. Maar toen ze de vader van haar dochter ontmoette, wist ze zeker dat ze ervoor wilde gaan. "En hij met mij."

Ik geloof er nog steeds in dat hij oprecht een kind wilde. Maar toen het zover was, voelde hij het niet.

Sabine Gaastra

"Het zwanger worden ging alleen niet vanzelf. We zijn beiden naar een arts geweest voor onderzoeken. Uiteindelijk probeerden we zwanger te worden met een conceptiecup. Met succes: ik was dolgelukkig toen we eindelijk een positieve test in handen hadden."

Maar de vader van haar dochter reageert absoluut niet zoals ze had verwacht. "Toen ik eenmaal zwanger was, bleek hij er toch anders in te staan. Dat is heel erg confronterend; mijn gelukkige bubbel spatte in een seconde uiteen. Ik geloof er nog steeds in dat hij oprecht een kind wilde. Maar toen het zover was, voelde hij het niet. We besloten samen op vakantie te gaan, maar deze reis eindigde dramatisch."

Bewust alleen verder gaan

De zwangere Gaastra is heel erg ziek, ze geeft wel dertig keer per dag over. "Er bleef al snel weinig van me over, ik wist niet hoe ik mezelf staande moest houden. Ik ben met medische assistentie teruggevlogen vanuit Venetië. Mijn ex vloog nog door naar Sicilië. Door het vele overgeven was ik uitgedroogd en moest ik worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik bleek een HG-zwangerschap te hebben en moest maandenlang extreem braken."

De eerste maanden waren heftig: je hebt geen partner die je aflost, zodat je even kan bijslapen.

Sabine Gaastra

Ondanks dat ze ziek is, groeit de baby gelukkig goed. Na de vakantie gaat haar ex tijdelijk bij een vriend wonen. "We probeerden tijdens de zwangerschap nog wel een paar keer bij elkaar te komen, maar ik kon hem niet begrijpen. Het was duwen en trekken en uiteindelijk had ik behoefte aan duidelijkheid. We zijn uit elkaar gegaan en ik ben bewust alleen verder gegaan, met hulp van mijn moeder en vriendinnen."

Ondanks de break-up kijkt ze positief terug op de tweede helft van haar zwangerschap. "Toen ik al mijn hoop dat het goedkwam opgaf, werd het makkelijker. Mijn moeder is yogadocent en ademcoach en leerde me zo min mogelijk van mijn ex te verwachten. Ik begon met mediteren en ben heel erg trots dat Lily-Mae in alle liefde is geboren. Ook haar vader was bij de bevalling."

'Weet als geen ander dat het leven geen sprookje is'

Gaastra zorgt helemaal alleen voor haar acht maanden oude dochter. "De eerste maanden waren heftig: je hebt geen partner die je aflost, zodat je even kan bijslapen. Ik stond continu 'aan' en sliep slecht en weinig. Sinds twee maanden gaat het goed. Mijn werk als foodblogger doe ik grotendeels vanuit huis en ik geniet enorm van het samenzijn met mijn dochter. Mijn ex komt af en toe langs om haar te zien. Ik zie dat ze leuk op elkaar reageren, dus ik weet dat dat goed zit."

De foodblogger heeft volledig geaccepteerd dat haar ex geen gezin met haar en hun dochter wil vormen. "Inmiddels weet ik als geen ander dat het leven geen sprookje is. Als mijn dochter slaapt, werk ik hard. En als ze wakker is, geniet ik van haar. De eigenschappen van mijn ex die ik terugzie in mijn dochter wil ik omarmen. Ik leer haar bewust dat ze mag houden van het gedeelte waarin ze op haar vader lijkt, ook al is hij niet degene die haar verzorgt en opvoedt."

Ik heb nul verwachtingen van anderen en dat zorgt ervoor dat er in huis nooit ruzie of ergernis is.

Sabine Gaastra

Het alleen opvoeden van een kind heeft volgens Gaastra ook voordelen. "Ik heb nul verwachtingen van anderen en dat zorgt ervoor dat er in huis nooit ruzie of ergernis is. Dat de omgeving van mijn dochter altijd 100 procent veilig is, vind ik een groot voordeel van het alleenstaand ouderschap."

Het moederschap heeft haar in positieve zin veranderd. "Door de komst van Lily-Mae ben ik dicht bij mezelf gekomen. Op zakelijk vlak maak ik nu bewustere keuzes omdat ik mijn tijd goed wil invullen. Ik probeer te kijken naar wat ik wél heb en niet naar wat ik niet heb. Als mijn ex wel leuk op de zwangerschapstest had gereageerd, waren we nu vast ook niet dat perfecte gezinnetje geweest."

