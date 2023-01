De vier beste slaaptips voor baby's: 'Begin de dag met iets wat niet leuk is'

Kinderen die 's ochtends niet doorslapen of die 's nachts wakker worden van de kou. NU.nl stelt wekelijks slaapvragen aan deskundigen, maar in het nieuwe jaar draaien we de vraag voor één keer om. Wat zijn de belangrijkste tips die slaapcoach Glynis Engelen mee kan geven aan ouders in het nieuwe jaar?

Geef je kind een reden om langer op bed te blijven liggen

Waar krijgt Engelen, slaapcoach bij Slaapkops, nu de meeste vragen over? Simpel: "Hoe je ervoor zorgt dat kinderen niet te vroeg wakker worden. We spreken van 'te vroeg wakker' als een kind de dag voor 6.00 uur begint."

Voor volwassenen is dat al betrekkelijk vroeg, maar voor kinderen is een tijd vanaf 6.00 uur normaal, benadrukt Engelen. "Mijn belangrijkste tip is om de dag van je kind te beginnen met iets wat het minder leuk vindt, zoals het verschonen van een luier. Veel jonge ouders halen het kind uit bed en geven het dan een flesje of laten het kind in bed slapen, zodat ze nog kunnen doezelen."

Maar dat kun je dus beter niet doen: je geeft je kind dan iets om naar uit te kijken in de ochtend. Zeker een jong kind is dan snel vroeg wakker. "Bij jongere kinderen kun je dus beter met de luier beginnen, bij oudere met omkleden."

"Ik heb zelf drie kinderen, die in het weekend om 6.30 uur naast het bed stonden omdat ze dan konden gamen. Nu moeten ze eerst zich wassen en aankleden." Het beste kan je hier al op jonge leeftijd mee beginnen, zegt Engelen.

Geef vanaf zes, zeven maanden je kind het speentje in de hand. Dan leert het kind om de speen zelf weer terug in de mond te doen.

Glynis Engelen, slaapcoach bij Slaapkops

Geef je kind het speentje in de hand, niet in de mond

"Ouders klagen vaker dat ze 's nachts constant op moeten staan om hun kind het speentje terug te geven", vertelt Engelen. En dat blijft in de eerste maanden wel zo.

Is je kind een half jaar oud, dan kun je iets anders gaan proberen. "Geef vanaf zes, zeven maanden je kind het speentje in de hand. Dan leert het kind om de speen zelf weer terug in de mond te doen."

Veel ouders hebben de neiging om het speentje toch maar zelf terug in de mond te stoppen, maar dat is dus niet slim. "Daarnaast kun je ook meerdere spenen binnen handbereik leggen. Zo kan je kind er altijd een pakken."

Laat je kind altijd in het donker slapen

Wil je kind niet gemakkelijk overdag slapen? Te weinig melatonine, oftewel te veel zonlicht, kan het probleem zijn.

"Je maakt melatonine aan als het donker is", legt Engelen uit. "Zorg er dus voor dat je kind ook overdag in een donkere ruimte slaapt." Het is misschien niet de magische formule, maar het kan goed helpen om je kind beter te laten slapen.

Let op de temperatuur in huis

"De ideale temperatuur voor een kind is zo'n 18 graden, maar zeker tegenwoordig kan het zijn dat de verwarming niet altijd aanstaat", zegt de slaapcoach. Dat is begrijpelijk, benadrukt ze, zeker ook 's nachts.

Daarom raadt Engelen aan om op de TOG-waarde (Thermal Overall Grade) van de kleren en dekens van je kind te letten. Dat is een cijfer dat aangeeft hoe warm je het hebt in een bepaald kledingstuk, en deze cijfers zijn op te tellen.

Is de temperatuur in huis lager dan 16 graden, geef je kind dan dekens en kleren die een TOG-waarde van zo'n 4.0 behalen. Bij 18 graden houd je het bij 3.0. Wordt het juist warm, houd het dan bij 25 graden of meer op een totale score van 0.5 - meestal niet meer dan een luier.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen