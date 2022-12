Zo maak je de feestelijke borrelplank geschikt voor kinderen

Delen via E-mail

Op de laatste én eerste dag van het jaar eten we traditiegetrouw oliebollen en appelflappen. Ook de borrelplank is populair, maar hoe maak je die geschikt voor zowel jong als oud? Borrelexpert en kookboekenauteur Susan Aretz geeft tips.

"Heb je kleine kinderen? Ga dan niet pas om zeven uur eten. Dan heb je een tafel vol jengelende kinderen en daar zit niemand op te wachten. Als je wil borrelen met kleine kinderen, begin dan om een uur of vier. Dan is iedereen nog goed gemutst en heb je samen de tijd om gezellig te eten en drinken."

"Het werkt goed om je kinderen te betrekken in de voorbereidingen. Wat zouden zij graag willen eten? Is er iets wat ze niet kennen, maar wel willen proberen?"

"Je kunt je kinderen een eigen, aparte borrelplank laten maken. Maar je kunt er ook voor kiezen om voor een grote plank te gaan, waar iedereen van kan eten. Is je kind kieskeurig, geef hem dan een keuze: wil je kaas, vlees of garnalen? Waar heb je zin in?"