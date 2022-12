Kerstvakantie? Die is er niet voor niets: 'Kinderen moeten uitrusten en opladen'

Ben je van plan om deze kerstvakantie van alles en nog wat te ondernemen met je kinderen? Doe maar niet. Veel kinderen hebben vooral rust nodig.

Susan Branje is hoogleraar pedagogische wetenschappen en doet onderzoek naar ouder-kindrelaties. Ze geeft tips over hoe je het in de kerstvakantie thuis twee weken gezellig houdt.

Help, de kinderen in de vakantie twee weken thuis! Waarom is dat 'wennen'?

"De meeste gezinnen met kinderen varen wel bij structuur en routines. Die vallen weg wanneer kinderen niet meer naar school gaan en ouders vrij zijn van werk. In de vakantie moet je daarom als gezin een nieuwe modus vinden. Dagelijkse zaken zoals uitslapen, ontbijten en bedtijd kunnen ineens wrijvingen veroorzaken", zegt Branje.

"Het is goed om je als ouder te realiseren dat schoolvakanties niet voor niets zijn ingevoerd. Kinderen zijn moe en hebben een periode vrij om uit te rusten en op te laden. Na de vakantie gaan ze weer een intensieve periode van schoolwerk tegemoet."

Voor kinderen is het heel fijn om een week helemaal niets te hoeven: lekker bijkomen, thuis spelen, niets doen of uitslapen.

Susan Branje, hoogleraar pedagogische wetenschappen

Waar doe je kinderen een plezier mee in de vakantie?

"Ouders zijn soms geneigd zo'n vakantie vol te plannen met uitjes en bezoekjes aan familie. Begrijpelijk, maar veel kinderen willen voornamelijk rust: even niets hoeven. Zeker in een tijd waarin stress en prestatiedruk onder jongeren hoog zijn, is het heel fijn om eens een week helemaal niets te hoeven: lekker bijkomen, thuis spelen, niets doen of uitslapen."

"Wees niet bang dat je kinderen zich vervelen. Bij jonge kinderen leidt het vaak tot creatieve ideeën en pubers zijn nou eenmaal heel erg goed in nietsdoen. Als ouder kun je je daaraan storen, maar er is niets mis mee."

Hoe zorg je ervoor dat je als gezin wel tot elkaar komt?

"Als je kind veertien dagen vrij is, kun je ervoor kiezen om vier of vijf dagen als gezin iets te ondernemen. Kies dagjes weg waar alle gezinsleden blij van worden. Zoek thuis ook naar activiteiten die iedereen leuk vindt. Betrek je kinderen hierbij: als je met z'n allen film gaat kijken, laat de kinderen dan de film uitkiezen."

"Heel jonge kinderen hoef je niet bij alle keuzes te betrekken, maar jongeren vanaf twaalf jaar oud voelen zich serieus genomen en gewaardeerd als je met ze overlegt. Neem ze dus serieus als gesprekspartner."

Ik adviseer om te gaan voor de 'pick your battles'-tactiek: kies bewust waar je wel en geen punt van maakt.

Susan Branje, hoogleraar pedagogische wetenschappen

Wat als iedereen iets anders wil en er ruzie in de tent komt?

"Op de dagen dat je niet als gezin iets onderneemt, zou ik kinderen vooral lekker hun eigen gang laten gaan. Accepteer het wanneer niet iedereen in het gezin dezelfde wensen heeft. Leg de lat laag en verwacht niet te veel van je kinderen."

"Ik adviseer om te gaan voor de 'pick your battles'-tactiek: kies bewust waar je wel en geen punt van maakt. Dat betekent in de praktijk dat je kind misschien een keer te lang achter een scherm zit of niet zelf zijn sokken in de wasmand gooit. Soms verergeren spanningen en ruzies zich in de vakantie omdat je langer bij elkaar bent, dus wees ook lief voor jezelf als ouder en knijp af en toe een oogje dicht."

Hoe zorg je dat je als ouder zelf ook een beetje uitrust?

"Vakanties met kinderen worden vaak als vermoeiend beschouwd. Als je heel jonge kinderen hebt, is het lastig om tijd voor jezelf vrij te maken. Toch kun je hier juist met peuters en kleuters al goed mee oefenen. Vertel je kind dat hij of zij zelf gaat spelen en pak er voor jezelf een boek bij. Bij jonge kinderen is dit misschien een kwartier of half uur, oudere kinderen kunnen zich best een uur of twee uur zelf vermaken. Dit lukt ze steeds beter als je het vaak met ze oefent. Uiteindelijk wordt iedereen in het gezin er blij van."

Aanbevolen artikelen