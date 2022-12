Ruggenprik, maar dan relaxter: 'Je kunt je onderlichaam nog voelen en gebruiken'

Niet weg van het idee om stil in een ziekenhuisbed te moeten liggen met een ruggenprik? Met een 'ruggenprik light' hoef je je daar niet druk over te maken. Deze vorm van verdoving wordt in steeds meer Nederlandse ziekenhuizen gebruikt.

Met een 'reguliere' ruggenprik zoals we die allemaal kennen, wordt zowel het sensorische gedeelte (gevoel) als het motorische gedeelte (spierkracht) van het onderlichaam verdoofd tijdens de bevalling. Dat betekent dat de pijn wordt verdoofd, maar óók je spieren.

Je kunt dan dus niet opstaan, niet even zelf omdraaien en niet zelfstandig plassen, vertelt Tamara Verhagen, gynaecoloog in het Slingeland Ziekenhuis. "Met een ruggenprik light kun je je nog rondbewegen. Daarom wordt het ook wel de walking epidural genoemd."

Je behoudt de voordelen van de ruggenprik én je kunt je blijven bewegen.

Alexandra Schyns-van den Berg, anesthesioloog

De term walking epidural is wel een beetje achterhaald volgens Alexandra Schyns-van den Berg, anesthesioloog in het Albert Schweitzer-ziekenhuis. De meeste vrouwen hebben namelijk geen zin om even over de gang lopen met hun partner en een infuuskar. "Maar het is wel erg fijn als een katheter niet nodig is en je vrijuit kunt blijven bewegen, of van positie kunt veranderen in bed." Dat maakt het volgens Verhagen ook voor de zorgverleners een wenselijke pijnstillingsmethode.

Lagere dosis medicatie, vele voordelen

Met de ruggenprik die we allemaal kennen wordt niet alleen de pijn verdoofd, maar gaat ook de spierkracht drastisch achteruit. "Hoe lichter de dosis medicatie, hoe minder snel de dikkere zenuwbanen die de spieren aansturen verdoofd raken. Die hebben meer medicatie nodig om verdoofd te raken", zegt Schyns-van den Berg.

"Pijnzenuwen zijn dunner, waardoor die wél verdoofd raken met de lichtere dosis medicatie van de ruggenprik light. Zo behoud je dus de voordelen van de ruggenprik zoals we die allemaal kennen én kun je blijven bewegen. Je onderlichaam kun je nog steeds voelen en gebruiken."

Daarnaast is er met de lightvariant geen verhoogd risico op een keizersnede of kunstverlossing, doordat vrouwen hun buikspieren beter kunnen inzetten tijdens de persfase en dus effectiever kunnen meepersen dan bij een ruggenprik met hoge dosering.

Daardoor is de kans op een kunstverlossing veel kleiner, vertelt Schyns-van den Berg. "Ook voelt de vrouw het wanneer ze klaar is om te persen. En het volledige gevoel in het onderlichaam komt naderhand ook redelijk vlot weer terug", zegt Verhagen.

Vraag naar pijnstilling bij bevalling neemt toe

Een andere nieuwigheid bij de ruggenprik light is dat er steeds vaker pompjes gebruikt worden die automatisch af en toe een dosis medicatie toedienen, naast de mogelijkheid voor de vrouw om zelf wat extra medicatie toe te dienen. Niet alle ziekenhuizen hebben deze pompjes, waardoor het nog niet overal wordt aangeboden, zegt Verhagen.

De meeste vrouwen gaven hun ervaring een dikke 10.

Alexandra Schyns-van den Berg, anesthesioloog

"Je zou misschien denken dat de toename van het ruggenpriklightaanbod te maken heeft met een afname van de vraag naar pijnstilling. Maar die neemt juist toe: 25 tot 35 procent van de zwangeren in Nederland bevalt met pijnstilling. Dat percentage is de laatste jaren enorm gestegen. Met de lightvariant proberen we dat steeds verantwoordelijker aan te bieden door de neveneffecten verder te minimaliseren."

Schyns-van den Berg voegt toe dat de meeste ziekenhuizen al lang lagere doseringen gebruiken en moderne toedieningspompjes gebruiken. Maar niet ieder ziekenhuis omschrijft het als een ruggenprik light.

Risico's van ruggenprik light zijn hetzelfde

Geen wonder dus dat vrouwen die de ruggenprik light hebben gehad zo positief zijn over hun ervaring. "In het Slingeland Ziekenhuis hebben we een enquête afgenomen onder veertig vrouwen die de ruggenprik light kregen. De meeste vrouwen gaven hun ervaring een dikke 10", vertelt Verhagen. "Ik wacht altijd totdat de ruggenprik is gezet voordat ik écht kennismaak met een vrouw. Je ziet haar na het zetten ervan namelijk weer helemaal bijkomen", zegt Schyns-van den Berg.

De risico's van de ruggenprik light zijn hetzelfde als die van een ruggenprik met een hogere dosering. "Er bestaat een kleine kans op infectie, lage bloeddruk, koorts en hoofdpijn als de naald iets te diep komt", zegt Schyns-van den Berg.

