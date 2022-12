Schoonfamiliestress? Zo voorkom je ruzie tijdens het kerstdiner

Wat als het niet botert tussen jou en je schoonfamilie? Hoe voorkom je een gespannen kerstdiner dat eindigt in ruzie? Psycholoog Petra van der Heiden geeft tips.

Waarom levert een bezoek aan schoonfamilie sommige mensen stress op?

"Je schoonfamilie is niet jouw familie. In de familie van je partner heerst een andere cultuur en achtergrond. Het is niet jouw thuis. Iedereen wil graag zichzelf kunnen zijn en dat lukt nu eenmaal niet altijd bij schoonfamilie. Het kan zelfs zo zijn dat je je emotioneel onveilig voelt."

"Het is een feestmaand waarin we graag willen dat het gezellig is en dat kan extra druk geven; we willen harmonie, geen conflict. Onthoud dat het niet vreemd is als je je niet thuis voelt bij je schoonfamilie. Heel veel mensen ervaren dat zo."

Wat doe je als jij en je partner een ander idee hebben over Kerst vieren?

"Ga met je partner in gesprek voordat de feestdagen beginnen. Vertel waar je tegen opziet en waardoor dat komt. Bespreek samen wat je maximaal kan opbrengen. Voel bij jezelf: wat wil ik? Wat is haalbaar? Ga ik mee naar het diner, wil ik liever brunchen of alleen een wandeling maken?"

"Maak duidelijke afspraken, zodat je geen scheve gezichten krijgt. Een bezoek aan je schoonfamilie doe je uit liefde voor elkaar. Spreek als partner je waardering hiervoor uit: 'Ik vind het fijn dat je meegaat, ook al weet ik dat mijn vader soms bot is en mijn moeder erg dwingend kan zijn.'"

Probeer eens te denken: soms snap ik niets van mijn schoonvader, maar zonder hem was mijn partner er niet geweest.

Kun je de schoonfamilie niet beter skippen als je er geen zin in hebt?

"Dat lijkt soms de makkelijkste weg, maar als systeemtherapeut leer ik mensen hoe belangrijk het is om de vader en moeder van je liefde te eren. Dat heeft een simpele reden: als je de roots van je partner niet erkent, erken je je partner ook niet. Dat wil niet zeggen dat je alles van je schoonouders leuk hoeft te vinden, maar het zijn wel de mensen die jouw partner op de wereld hebben gezet."

"Als je er op die manier naar kan kijken, is zo'n dag leuker en dragelijker. Sterker nog, die blik kan je als mens verzachten. Probeer eens te denken: soms snap ik niets van mijn schoonvader, maar zonder hem was mijn partner er niet geweest. Als je dat kan, wordt een kerstdag bij je schoonouders een feest van verbinding."

Hoe kan je het beste met je partner omgaan op zo'n dag?



"Blijf verbonden: wissel af en toe een blik uit, geef elkaar een knipoog en leg een hand op elkaars rug of schouder. Als je weet dat je partner het niet makkelijk vindt om jouw familie te bezoeken, laat hem of haar dan weten dat je er bent. Steun elkaar."

"Ook als je kinderen hebt, is het belangrijk dat jij en je partner samen bedenken wat jullie gaan doen met het gezin en dat jullie daar beiden achter staan. Zo kunnen je kinderen met twee niet-gestreste ouders een ontspannen Kerst vieren."

Besef dat het draait om jou en je partner (en eventueel kinderen) en dat je (schoon)ouders niet meer degenen zijn die bepalen.

Waar gaat het vaak mis? En hoe kun je dat voorkomen?

"Als we met onze partners in gesprek gaan over hoe we ons voelen, zijn we geneigd om in de beschuldigende rol te gaan zitten. Daarop kan de ander niets anders dan zich te verdedigen. Op die manier ontstaat ruzie. Begin je zinnen met 'ik' in plaats van 'jij' en vertel eerlijk wat je voelt. Spreek uit wat je moeilijk vindt en leg uit waarom."

"Besef dat het draait om jou en je partner (en eventueel kinderen) en dat je ouders en schoonouders niet meer degenen zijn die bepalen. Je kan tijd met ze doorbrengen, maar ze hebben niet meer de rol die ze vroeger hadden."

