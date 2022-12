Jip overlijdt na 28 weken in de buik: 'Hij was prachtig, helemaal af'

De komende weken lees je op NU.nl de verhalen van moeders over hun overleden kind. Wie waren ze en wat is hun verhaal? Deze week vertelt Marjolijn Jacobs (37) over haar zoon Jip, die na 28 weken zwangerschap plotseling overleed. "Niets wees erop dat het mis zou gaan."

Marjolijn ging op maandag 14 oktober 2019 voor een controle naar de verloskundige. Alleen, want haar man Tijs (36) was al op kantoor, op ruim een uur rijden van huis.

"Niets wees erop dat het mis zou gaan, maar plotseling kreeg mijn dag een heel andere wending toen ik bij de verloskundige was. Ze kon de hartslag van mijn baby niet vinden en maakte voor de zekerheid een echo."

Terwijl de verloskundige geconcentreerd naar het beeldscherm keek, begon Marjolijn zich zorgen te maken. Vooral toen de verloskundige zei dat ze er een gespecialiseerde collega bij ging halen. "Toen wist ik: dit is niet goed."

Ook de tweede verloskundige kon geen hartslag vinden. "'Het spijt me, maar het hartje klopt niet meer', zei ze na een aantal minuten. Verward probeerde ik het te bevatten. Het hartje klopt niet meer, herhaalde ik in mijn hoofd. Ging dat over mijn kind? Het was net alsof ik me in een vacuüm bevond. Alsof ik niet de vrouw was die daar lag en het van een afstandje allemaal bekeek."

Marjolijn en Jip. Foto: Jentl van Wijk

'Hij was al beschadigd'

In shock ging Marjolijn direct in regelstand. Als eerste appte ze haar collega's. "Ik zei dat er iets met de baby was en dat ik die dag niet kwam werken. Daarna belde ik Tijs en vroeg ik hem of hij naar de verloskundige kon komen. Natuurlijk wilde hij meteen weten wat er was, maar dat vertelde ik hem liever niet via de telefoon."

"Daarom sprong hij meteen in de auto en in de tussentijd kwam mijn schoonmoeder. Haar had ik gebeld op advies van de verloskundige, omdat mijn eigen ouders op vakantie waren in Thailand. Dan was er in ieder geval iemand bij mij."

Toen Tijs er was, maakte een echoscopist een extra echo ter bevestiging van het overlijden van Marjolijns zoontje. "Dat was zo raar. Ergens hoopte ik dat er een fout was gemaakt, maar hoelang ik ook naar het scherm keek, ik zag geen knipperend lichtje van het hartje meer."

Door alle liefde waarmee we omringd werden, voelden we ons heel erg gesteund.

Vier dagen later werd Marjolijn ingeleid. "Ik wilde hiermee wachten totdat mijn ouders weer thuis waren. Zij waren net als wij ontzettend geschrokken van het nieuws en kwamen halsoverkop terug naar Nederland."

Twaalf uur na de start van de inleiding werd Jip op 18 oktober 2019 stil geboren. Marjolijn was verdrietig, maar ook heel trots. "Hij was prachtig en al helemaal af."

"Omdat hij vier dagen daarvoor was overleden, was zijn huidje wel al flink beschadigd. Daarom hielden we hem maar even vast en maakten we daarna gebruik van de watermethode (hierbij leg je een overleden baby in een bak water, red.), zodat hij mooi bleef."

Foto: Jentl van Wijk

'Ik stond letterlijk met lege handen'

Een aantal uur na zijn geboorte namen Marjolijn en Tijs Jip mee naar huis. De dag daarna organiseerden ze een kraamvisitemiddag/afscheid voor hun dierbaren. "Dat was heel bijzonder. We hadden Jip in zijn kamertje gelegd. Degenen die hem wilden zien, mochten mee naar boven."

Na een intieme afscheidsdienst bij het crematorium brachten Marjolijn en Tijs hun zoon zelf naar de ruimte met de oven. "Het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen, maar ik wilde hem graag begeleiden tot het einde."

Ik mis hem nog steeds, maar ik ben ook weer gelukkig.

"Daarna begon het gemis pas echt. Al mijn dromen vielen in duigen. Thuis hadden we alles klaarstaan voor de komst van ons kind, maar ik stond letterlijk met lege handen. Na acht weken thuiszitten trok ik het niet meer. Ik had behoefte aan afleiding en ging op therapeutische basis weer werken. Eerst even koffiedrinken en langzaamaan wat uurtjes opbouwen."

Allerlei emoties door elkaar

Een half jaar na Jips overlijden werd Marjolijn zwanger van haar dochter Juul. "Een heel spannende tijd, maar uit onderzoek na Jips overlijden bleek dat zijn dood geen erfelijke oorzaak had. Hij overleed door een chromosoomafwijking en de kans was heel klein dat onze dochter dat ook zou hebben. Op 2 december 2020 werden Tijs en ik dus opnieuw ouders. Ik kon het bijna niet geloven. Het was voor mij niet te bevatten dat ik opeens een levend kindje vasthield."

Momenteel is Marjolijn in verwachting van haar derde kind. "De angst om opnieuw een kind te verliezen, blijft altijd. Toch probeer ik positief te blijven. Jip heeft ons zo veel liefde gebracht. Ik zou hem echt tekortdoen als ik alleen maar in angst zou leven. Ik mis hem nog steeds, maar ik ben ook weer gelukkig. En dat is precies hoe ik rouw ervaar: het zijn allerlei emoties door elkaar en die mogen er allemaal zijn."

