Stress, een wijntje, blote jurk: borstontsteking ligt op de loer met Kerst

Tijdens de feestdagen kampen vrouwen die borstvoeding geven vaker met ontstekingen van de melkklieren. Waardoor komt dit en is het te voorkomen?

In Amerika bedachten lactatiekundigen een term voor dit fenomeen: Christmastitis. Ofwel: 'christmas' (Kerstmis) en 'mastitis' (borstontsteking).

"De feestdagen zijn vaak drukke, sociale dagen met veel op het programma. Ondanks de gezelligheid kunnen de feestdagen ook als een stressvolle periode ervaren worden, zeker als je zelf van alles organiseert", zegt Céline Moly. Ze werkt al meer dan tien jaar als lactatiekundige en heeft haar eigen praktijk. "Waar het vaak misgaat, is dat vrouwen die borstvoeding geven dit tijdelijk niet de aandacht geven die het verdient. Daarnaast zijn er allerlei factoren aanwezig die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een borstontsteking."

Tocht, stress en vermoeidheid

Een borstontsteking kan verschillende oorzaken hebben. Vaak ontstaat het door een verstopte melkklier of verstopt melkkanaal. Dit kan gebeuren als de borst niet voldoende kan doorstromen, door overproductie of knellende kleding. "Een baby is geen machine en drinkt niet altijd op dezelfde manier. Bijvoorbeeld als een baby wat meer is afgeleid tijdens het voeden, even minder voeding nodig heeft of niet helemaal fit is. De borsten zijn daarentegen wel gewend om continu melk aan te maken, waardoor het kan gebeuren dat er een verstopping ontstaat", legt Moly uit.

Warmte is essentieel voor de doorstroming van bloed en melk in de borsten. Tocht is daardoor ook een mogelijke veroorzaker van een borstontsteking. Net als een indringende infectie via de tepels. Daarnaast spelen een verminderde weerstand, oververmoeidheid en stress een rol.





Drinkt je baby per voeding aan één borst? Ga dan niet ineens aan de slag met een dubbele kolf om sneller klaar te zijn.

Céline Moly, borstvoedingsdeskundige

Borstontsteking herkennen

Het eerste signaal van een borstontsteking is een borst die wat gevoelig is, met een plek erop die wat harder voelt. "Merk je dit op? Laat dan je baby drinken, kolf je borst volledig leeg, neem wat pijnstilling en rust voldoende uit. Mogelijk lukt het je zo om het probleem vroegtijdig op te lossen. Wees echter alert en trek op tijd aan de bel als de plek rood en warm wordt of als je griepverschijnselen krijgt. Schakel zo snel mogelijk de hulp van een professional in om te beoordelen of je bijvoorbeeld een antibioticakuur moet starten."

Het controleren van je eigen borsten na iedere voeding is volgen Moly één van de belangrijkste onderdelen van borstvoeding geven. "Voel na iedere voeding of je borst of borsten soepel aanvoelen. Masseer je borst zachtjes om de melk in beweging te krijgen en verstopping van een melkklier te voorkomen. Het is een kleine moeite, maar kan je veel leed besparen. Zo kun je een beginnende borstontsteking soms nog stoppen als je er op tijd bij bent."

Wijn drinken en kolven

Wil je graag een glaasje wijn drinken of geef je liever geen borstvoeding waar je familie bij is? Dan kun je er prima voor kiezen om te kolven in plaats van je baby aan de borst te laten drinken, zegt Moly.

"Maar op voedingsmomenten zullen je borsten toch wel geleegd moeten worden. Als je niet om 22.00 uur kunt kolven, maar wel om 23.00 uur, dan is dat prima. Je kunt alleen geen volledige voeding overslaan omdat de baby op dat moment niet bij jou drinkt."

Kortom: kolf je melk af, doe dit dan op dezelfde wijze als de baby aan de borst zou drinken. Hou jullie vaste voedingsgewoonten aan. "Drinkt je baby bijvoorbeeld per voeding aan één borst? Ga dan niet ineens aan de slag met een dubbele kolf om sneller klaar te zijn. Kolf dan gewoon eerst de ene en bij een volgend voeding de andere borst."

"Ik snap dat het soms veel van je vraagt, maar probeer tijdens de feestdagen het voeden of kolven zo normaal mogelijk te laten verlopen", drukt Moly borstvoedende moeders op het hart. "Dat is uiteindelijk voor jou en je baby het beste."

Neem rustig de tijd voor iedere voeding. "Meergangendiner op de planning? Geef van tevoren aan wanneer je moet voeden en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt, zodat hier rekening mee gehouden kan worden en je je niet hoeft te haasten."

Let op je kleding: een beugelbeha kan je melkkanaal afsluiten en daardoor ook een verstopping veroorzaken. "Ga ergens zitten waar je (strakke) kleding volledig uit kunt trekken tijdens het voeden, zodat de melk volledig kan doorstromen."

Bescherm je borsten tegen kou en tocht. "Pas op met deuren die openblijven staan en zorg dat je over die mooie feestjurk iets warms aan trekt als je naar buiten gaat."

Zorg ook tijdens de feestdagen voor je borsten. "Voel na iedere voeding of ze soepel zijn."

