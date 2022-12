Moedertaboe: 'Ik vind mijn man geen leuke vader'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rond het moederschap. Deze week: wat als je je partner geen leuke ouder vindt?

"Hij doet z'n best voor mij, maar hij is er niet voor onze kinderen. Hij brengt mijn auto naar de garage, neemt vaak een bloemetje mee, zorgt dat ik niks tekortkom", vertelt Eileen. "Over hem als partner heb ik niets te klagen, maar als vader stelt hij me dagelijks teleur."

Eileen en haar partner zijn acht jaar bij elkaar en samen hebben ze twee kinderen van twee en vier jaar. "Mijn man speelt zelden met de kinderen en leest ze nooit een boekje voor. Hij is er niet op belangrijke momenten en doet nooit moeite om in het weekend een leuk familie-uitje te initiëren."

Hij zit volgens Eileen vaak op zijn telefoon en komt ongeïnteresseerd over. "Ik zou niet overwegen om bij hem weg te gaan. Maar soms twijfel ik of het voor de kinderen niet beter is."

Wie heb je nodig als je ergens mee zit?

Het verhaal van Eileen komt relatie- en gezinstherapeut Joey Steur niet onbekend voor. "In onze praktijk komen veel ouders met jonge kinderen. Een van de eerste dingen die ik doe, is uitdiepen in welke relatie het probleem zich afspeelt", legt de oprichter van Praktijk de Liefde uit.

"Je hebt de liefdesrelatie. Dit is de relatie tussen jullie tweeën, gebaseerd op verlangen en intimiteit. En je hebt de ouderrelatie: de relatie waarin het draait om zorgen voor de kinderen. Er zit een verschil tussen deze relaties. Veel stellen voelen dat ergens wel, maar kunnen het niet onder woorden brengen."

Hij zei dat hij zichzelf niet zo'n babyvader vond. Dat raakte me diep.

Eileen

"Ik geef koppels vaak als tip mee om na te gaan wie je nodig hebt als je ergens mee zit. Een ouder die zorgt dat alles goed komt en in de regelmodus schiet? Of een partner die naar je luister, je ontvangt en er simpelweg voor je is? Het is goed om je daar bewust van te zijn en deze behoefte ook naar elkaar uit te kunnen spreken", zegt Steur.

'Als ouder reageer je emotioneel'

"Tijdens de zwangerschap was mijn partner ontzettend betrokken en ik had er alle vertrouwen in dat hij een geweldige vader zou worden", vertelt Eileen. "Twee dagen na de geboorte van onze zoon ging hij weer aan het werk en was het gedaan met zijn aandacht."

"Op de eerste verjaardag van onze zoon viel ik tegen hem uit: 'Vind je het eigenlijk wel leuk om vader te zijn?!' Hij reageerde eerlijker dan ik had verwacht en antwoordde dat hij zichzelf niet zo'n babyvader vond. Dat raakte me toen diep."

Zodra het om kinderen gaat, ligt het snel gevoelig. Je kunt in zo'n geval als ouder of als partner reageren.

Joey Steur, relatie- en gezinstherapeut

Volgens Steur komt het in iedere relatie voor dat bepaalde fases meer of minder favoriet zijn. Dat hoeft volgens haar geen probleem te zijn, zolang er maar ruimte is voor deze gevoelens. "Zodra het om kinderen gaat, ligt het snel gevoelig. Dat de woorden van Eileens partner haar raken, is niet gek. Maar je kunt in zo'n geval als ouder of als partner reageren."

"Als ouder reageer je emotioneel, want er komt iemand aan jouw kinderen. Daarmee raak je vaak wel de dialoog met je partner kwijt. Als jij als partner reageert en doorvraagt waar dit gevoel vandaan komt, dan creëer je ruimte voor een gesprek."

Bang om te kwetsen óf gekwetst te worden

Eileens partner blijft haar teleurstellen als het gaat om de kinderen. Ze vindt het erg lastig om deze pijnlijke gevoelens met hem te delen. "Ze is duidelijk bang dat ze hem kwetst óf zelf gekwetst wordt. Dat weerhoudt haar ervan om zich kwetsbaar op te stellen", zegt Steur.

"Nu draagt ze zelf allerlei emoties als frustratie en verdriet met zich mee. Dat is niet alleen lastig voor haar, maar ook niet goed voor hun relatie. Mijn advies is om vooral dicht bij je eigen gevoelens te blijven wanneer je de dialoog hierover aangaat. Vertel wat jij ziet, voelt en ervaart en wat het met jou doet."

"Door niet in verwijten, oordelen of beschuldigen te schieten, zal een partner met mildheid reageren en vanuit zijn partnerrol beseffen dat hij jou deze gevoelens niet aan wil doen."

