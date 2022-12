Kerst is voor een samengesteld gezin een ingewikkelde puzzel: hoe los je die op?

Vijf kinderen, vier exen, zes opa's en oma's: met een samengesteld gezin is de kerstplanning een ingewikkelde puzzel. Hoe zorg je voor een ontspannen Kerst voor jezelf en je kinderen als je gescheiden bent? Stiefoudercoach Patricia Heije geeft advies.

Waarom levert Kerst in samengestelde gezinnen problemen op?

"Dat heeft te maken met verschillende belangen. Hoe goed de relatie tussen gescheiden ouders ook is, over feestdagen ontstaat vaak strijd. Dit komt door het moeten loslaten van het oude leven en rituelen, dat is pijnlijk."

"Hierbij komt dat het voor ouders zwaar is om de kerstdagen zonder kinderen door te brengen. Ouders willen dat zo veel mogelijk voorkomen door in hun eigen belang te denken: ik wil mijn kinderen bij me hebben als we met de hele familie gaan gourmetten."

Waar gaat de strijd rondom de kerstdagen over?

"Wie de kinderen op welke dag heeft. Je hebt als ouder je eigen tradities en als je een nieuwe partner krijgt, komt er iemand bij die ook altijd op een bepaalde manier Kerst heeft gevierd. Die nieuwe vriend of vriendin heeft mogelijk een ex die van alles wil. Dan zijn er aan alle kanten nog de opa's en oma's, tantes en ooms en schoonzussen en zwagers waarmee gebruncht en gedineerd moet worden."

Is Kerst vermoeiend voor kinderen in samengestelde gezinnen?

"Ze hebben vaak een idioot stevige planning. Houd daarom goed in de gaten hoe belastend de verplichte familiebezoekjes voor je kinderen zijn. Kinderen zijn loyaal, maar als vader of moeder kun je de familie laten weten dat jullie een keertje overslaan. Leg uit dat de feestdagen veel van je gezin vragen en dat je ervoor kiest rust in te bouwen. Vraag of jullie een andere keer mogen komen eten. Je zal zien dat daar alle begrip voor is."

Wat kun je als ouder doen om de kerstdagen fijn te laten verlopen?

"Leg de lat laag. Accepteer dat je kinderen niet overal bij kunnen zijn. Probeer er niet te ingewikkeld over te doen, het zijn tenslotte maar twee dagen van het jaar. Veel kinderen vinden het heerlijk om met Kerst in pyjama of een onesie op de bank te liggen met een film."

Als je deze winter niet gelukkig bent met jullie verdeling, bespreek dit dan in de lente. Dan spelen er nog geen emoties mee.

"Zorg dat er een dag is waarop je niets hoeft. Creëer een derde kerstdag en vraag je kinderen van tevoren waar zij blij van worden. Het zijn vaak de kleine dingen: 's ochtends samen broodjes bakken, met het hele gezin een spel spelen of warme chocolademelk drinken. Bouw als samengesteld gezin samen aan nieuwe kersttradities."

Hoe vertel je je ex dat je niet blij bent met de huidige verdeling rond de feestdagen?

"Veel ouders maken in een ouderschapsplan een verdeling waar ze op den duur niet meer blij mee zijn. Mijn advies is om het ijzer te smeden als het koud is. Net als met de zomervakantie is het handig om er driekwart jaar eerder al iets over af te spreken. Als je deze winter niet gelukkig bent met jullie verdeling, bespreek dit dan in de lente. Dan spelen er nog geen emoties mee en is het makkelijker om tot een nieuw plan te komen."

Heb je een tip voor ouders die de Kerst doorbrengen zonder kind?

"Praat jezelf niet aan dat je moet genieten van die tijd voor jezelf. Meestal voel je je gewoon hartstikke eenzaam zonder je kinderen om je heen. Het kan zelfs voelen alsof je emotioneel gehandicapt bent, zeker het eerste en tweede jaar na je scheiding. Vraag vrienden en familie om voor je te zorgen. Laat weten dat je alleen bent en geef aan wat je nodig hebt."

Aanbevolen artikelen