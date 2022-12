Zo zorg je voor een Pakjesavond zonder gedoe en stress

Aanstaande maandag is het Pakjesavond, het oer-Hollandse feest met juten zakken vol cadeaus, snoepgoed en pepernoten, zelfgemaakte gedichten en surprises. Hoe zorg je ervoor dat het voor iedereen een heerlijk avondje wordt en je als ouder ook geniet?

Met de hele familie thuis en een tafel vol lekkers urenlang cadeautjes uitpakken, gedichten voorlezen en lachen met elkaar. Pakjesavond is de ideale gelegenheid om tijd door te brengen met je gezin. Maar hoe zorg je ervoor dat het niet uitloopt op een deceptie? Holistisch gezinstherapeut Lieke van Esch geeft tips.

Wat is het geheime ingrediënt van een heerlijk avondje?

"Verbinding. Dat is waar het op dit soort feestdagen om draait: verbinding met je gezinsleden. Je kunt pas met je kinderen in verbinding komen als je zelf rust hebt. Stel dat je maandag moet werken, kijk dan of je iets eerder naar huis kan gaan. Hoe meer ruimte en rust jij als ouder hebt, hoe meer ruimte en rust je kinderen ervaren. Een praktische tip voor de avond zelf: zet de televisie uit en leg je telefoon weg. Zorg ervoor dat je niet alleen fysiek, maar ook mentaal aanwezig bent."

Hoe zorg je ervoor dat Pakjesavond gezellig is voor iedereen in het gezin?

"Het begint met de verwachtingen laag houden. Ouders willen het graag perfect doen, maar is dat wel zo reëel? Veel kinderen zijn al de hele maand aan het stuiteren, dus accepteer dat het met jonge kinderen misschien anders loopt dan je zelf graag wenst."

"Om ervoor te zorgen dat je een fijne avond zonder gedoe of stress hebt, leg je de lat laag. Het is net als op vakantie: je wil graag achterover zitten met een drankje in je hand, terwijl je kinderen zoet met elkaar spelen. Dat lukt soms, maar niet altijd. Als je geen verwachtingen hebt, kun je meer genieten van het moment en voel je je relaxter."

Voor jonge kinderen hoef je geen avondvullend programma te bedenken.

Lieke van Esch, holistisch gezinstherapeut

Hoe pak je zo'n avondje aan?

"Ik merk dat veel ouders het uitgebreid willen aanvliegen, maar het zit voor kinderen in de allerkleinste dingen. Dat ze een pakje mogen uitpakken is al een feest. Voor jonge kinderen hoef je geen avondvullend programma te bedenken. Wat wel goed werkt, is je kinderen kleine opdrachtjes geven: kun jij het cadeautje met het groene papier pakken? Wil jij het cadeau aan je zus geven? Als je kinderen een actieve rol geeft, voelen ze zich meer betrokken."

Wat doe je als je zowel jonge kinderen als oude kinderen hebt?

"Het is belangrijk dat je kinderen op hun eigen niveau betrokken laat zijn. Hiervoor kijk je naar de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Hele jonge kinderen vinden papier scheuren heel erg leuk. Iets oudere kinderen kun je laten helpen met het inpakpapier in een mand of bak doen."

"Met nog oudere kinderen kun je lootjes trekken en dit combineren met de cadeautjes in de zak. Vraag je kinderen van tevoren wat ze zelf verwachten. Wat zouden ze willen eten? Hoe denken ze dat het zal gaan? Ze voelen zich hierdoor gezien en gehoord en je betrekt ze bij jullie gezinsfeest."

Ouders zijn geneigd om alles van tevoren te willen regelen. Je kan dat regisseren, maar laat het eens los.

Lieke van Esch, holistisch gezinstherapeut

De kinderen zijn door alle drukte op school al hysterisch voordat het feest begint. Tips?

"Je kunt ervoor kiezen om Pakjesavond in het weekend te vieren, zodat er meer rust is. Als je Sinterklaasavond maandag viert en je kinderen zijn 's middags moe of heel erg druk, laat je ze de emmers met emoties eerst legen. Ga even het bos in of kies juist voor een sensorische activiteit thuis, zoals spelen met zand, rijst of water. Of ga samen lekker pepernoten bakken."

Hoe kun je als ouder nou het meest genieten van Pakjesavond?

"Ouders zijn geneigd om alles van tevoren te willen regelen: omstebeurt een cadeau pakken, degene die heeft uitgepakt mag het volgende pakje pakken… Je kan dat regisseren, maar laat het eens los. Wat gebeurt er dan? Hoe reageren de kinderen op de zak cadeaus? Gaan ze onderzoeken wat voor wie is? Gaan ze voelen aan de pakjes? Je bent geneigd in te grijpen, maar vertraag, wacht en verwonder… Als dat lukt, kan je echt genieten."

Hoe krijg je je stuiterballen na al het suiker en nieuwe speelgoed rustig in bed?

"Zorg voor tijd waarin je kinderen met de nieuwste aanwinsten kunnen spelen. Een kind kan en wil dat spelen met nieuw speelgoed niet uitstellen tot de volgende dag. Na het spelen is het belangrijk dat je de dag samen afsluit. Hanteer hetzelfde bedtijdritueel als altijd, ook al is het later geworden. Bespreek samen de dag na en zorg ervoor dat je kinderen ontspannen gaan slapen."

