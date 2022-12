Juf Desiree (52) nam leerling in huis: 'Eerst crisisopvang, nu adoptie’

Hoe een gezin samenleeft verschilt per land en cultuur, maar het standaardgezin van man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. In deze serie vertellen mensen over hun gezin, met deze week: Desiree (52) van Zanten nam een leerling op in haar gezin en is nu samen met haar man bezig om hem te adopteren.

De familie Van Zanten woont in een ruime, landelijke woning in Noord-Brabant. Paul en Desiree hebben drie biologische kinderen: Sara (27) en Joëlle (25) wonen op zichzelf en zoon Benjamin (23) woont nog thuis. Sinds zes jaar is ook Sander (11) lid van het gezin.

Hij werd direct na zijn geboorte uit huis geplaatst en kwam terecht in een pleeggezin waar het helaas niet liep zoals gehoopt. 'Juf Dees' nam het jongetje af en toe een weekend in huis, zodat hij en zijn gezin even rust hadden. Inmiddels is Sander niet meer weg te denken uit de familie.

Het gezin verhuisde vanuit de Randstad naar een ruime boerderij in Ledeacker. Van Zanten: "Ik werkte als juf in het speciaal onderwijs en we boden regelmatig logeerhulp aan een jongen met autisme. In mijn klas zat Sander, een onrustige kleuter die in een pleeggezin opgroeide met twee jongere kinderen."

Na vele hulpverleningstrajecten bepaalde de gezinsvoogd dat er weekendpleegzorg moest komen om het gezin te ontlasten, vertelt Van Zanten. "Dat hebben we een half jaar gedaan en dat beviel heel erg goed. Op een dag kregen we een telefoontje dat Sander acuut weg moest uit zijn pleeggezin; er werd een crisisopvangplek voor zes weken voor hem gezocht."

Urenlang gillen

Van Zanten, haar man en hun kinderen zijn het unaniem eens dat Sander het beste bij hen terecht kan. "Vanwege de stress in zijn pleeggezin was Sander erg mager en bleek. Het ging vanaf de eerste dag bij ons thuis heel goed. Hij speelde, at goed en sliep goed. Achteraf gezien denken we dat hij bij ons letterlijk de ruimte heeft gevoeld."

De gezinssamenstelling maakt volgens Van Zanten voor kwetsbare kinderen veel uit: "Bij ons was hij de jongste. Dat deed hem goed. Onze kinderen waren oud goed genoeg om samen af te spreken: we laten ons niet manipuleren."

"Als het te veel was, liepen we even bij hem weg. Sander praatte niet, maar gilde. Soms uren achter elkaar. Vanaf de eerste dag hebben we duidelijk gemaakt dat hij in de koeienstal mocht gillen met de deur dicht, maar niet in huis. Langzaam begon hij te praten en ons steeds meer te vertellen."

Dit jaar vroeg hij Paul en mij: 'Willen jullie mij adopteren? Dan kan ik de echte broer van Benjamin worden.'

Desiree van Zanten

Van crisisopvang naar pleegzorg

Na zes weken was er geen pleeggezin voor Sander gevonden en kon hij niet terug, dus zou hij naar een instelling vertrekken. "We bespraken met elkaar dat we de crisisopvang wilden omzetten in fulltime pleegzorg."

"We wilden zijn werelden - zijn biologische ouders, zijn pleeggezinnen en zijn school - zoveel mogelijk behouden. We hebben van alles met Sander meegemaakt, maar we hebben hem nooit beschouwd als probleemkind. Ondanks de slechte start van zijn leven is hij net zo gewoon als ieder ander kind."

Van een gillende kleuter aan zware medicatie op speciaal onderwijs, is Sander nu een vrolijke jongen op regulier onderwijs, zonder diagnose en zonder medicatie geworden. "Hij gaat naar voetbal en scouting, heeft contact met zijn biologische moeder en maandelijks contact met zijn eerste pleegouders in de vorm van logeerweekenden."

"Samen zorgen we voor Sander. Dit jaar vroeg hij Paul en mij: 'Willen jullie mij adopteren? Dan kan ik de echte broer van Benjamin worden.' Iedereen is hiermee akkoord gegaan. Eind februari hebben we de zitting. Het verandert niets aan ons gevoel voor Sander, maar volgend jaar worden we zijn wettelijke ouders."

De juiste plek

Zijn biologische moeder is akkoord gegaan met het adoptieverzoek en Bureau Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming hebben positieve rapporten geschreven over zijn ontwikkeling. Van Zanten is het erover eens dat haar gezin de juiste plek is voor Sander. "We wonen in een klein dorp waar iedereen elkaar kent. Niet alleen wij staan achter Sander, maar het hele dorp staat achter hem."

In Ledeacker weet iedereen hoe het zit, maar buiten de dorpsgrenzen is er vaak verwarring over het gezin: "Omdat onze drie biologische kinderen volwassen zijn, denken de meeste mensen dat Sander een nakomertje uit een tweede leg is. Maar ik vertel graag vol trots hoe het zit."





