Wat is er 'mis' met de huidige ouderschapsverlofregeling?

Met de petitie '21e-Eeuws Verlof' vraagt stichting Het Buikencollectief aan het kabinet om ook hier progressieve verlofregelingen in te voeren, zoals dat in veel landen al gebeurd is. Waarom vinden de initiatiefnemers dat ons huidige verlofsysteem niet meer past in de 21e eeuw? En hoe kijken andere experts hier tegenaan?

Uit de Emancipatiemonitor van statistiekbureau CBS in 2020 blijkt dat zes van de tien Nederlandse ouders met een kind onder de achttien jaar de zorg voor hun kind(eren) graag gelijk willen verdelen. Bij slechts een op de zes ouders lukt dat.

"Er moet nog veel gebeuren om de verdeling tussen betaald en onbetaald werk echt gelijk te verdelen en de loonkloof - nu nog steeds 13 procent - te dichten. Ouderschapsverlof is daar een belangrijk instrument voor", zegt Bas van Weegberg van vakbond FNV.

30 procent minder verdienen is barrière

Er zijn in Nederland een aantal regelingen getroffen voor (aanstaande) ouders. Als werkende moeder heb je recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering, en na de bevalling hebben moeders recht op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering. Partners hebben recht op vijf dagen betaald geboorteverlof na de bevalling.

Daarnaast is er de mogelijkheid tot aanvullend geboorteverlof. In 2020 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid naar vijf weken verlof, waarbij het UWV 70 procent van het salaris doorbetaalt.

Miskraamverlof draagt hopelijk bij aan het normaliseren van het verdriet rondom een miskraam of stilgeboren baby.

Irene Sonneveld, verloskundige

Voor alle ouders met kinderen in de leeftijd tot en met acht jaar bestaat er de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Ten slotte kunnen beide ouders sinds 2 augustus negen weken ouderschapsverlof opnemen en hiervoor 70 procent doorbetaald krijgen vanuit het UWV. Ze moeten dat in het eerste levensjaar van hun kind opnemen.

Mensen met lager inkomen nemen geen verlof

"We zien bij FNV dat 'maar' 70 procent doorbetaald worden nog steeds een barrière is. Gezinnen met lagere inkomens maken minder gebruik van deze regeling, en dat is doodzonde. Die doorbetaling moet omhoog, omdat nu niet iedereen gebruik kan maken van ouderschapsverlof en de ongelijkheid daardoor in stand blijft", zegt Van Weegberg.

Daarvoor pleit ook Het Buikencollectief. Dit is een landelijke stichting die de belangen van zwangere vrouwen in de geboortezorg behartigt. Met hun petitie 21e-Eeuws Verlof, die inmiddels vijftienduizend keer is ondertekend, wil de stichting het kabinet ertoe bewegen ook in Nederland progressieve verlofregelingen in te voeren. Samengevat komt het voorstel van de stichting hierop neer:

Geen onderscheid tussen bevalverlof en (aanvullend) geboorteverlof voor partners, zodat er één uniform ouderschapsverlof met gelijke voorwaarden voor alle ouders is.

Een uniform ouderschapsverlof dat bestaat uit gelijke rechten op 160 dagen ouderschapsverlof tegen 100 procent van het dagloon na de geboorte van een kind. De verlofdagen moeten worden opgenomen voordat het kind de leeftijd van twee jaar bereikt.

Onveranderd blijft het recht van zwangeren op zes weken betaald zwangerschapsverlof. De werkgever mag een medewerkster niet laten werken vanaf vier weken (28 dagen) voor de uitgerekende datum van de bevalling tot en met zes weken (42 dagen) na de daadwerkelijke bevalling. Het recht op zes weken zwangerschapsverlof voor zwangeren staat los van het bovenstaande recht op 160 dagen ouderschapsverlof.

Recht op vijf dagen verlof per ouder na een miskraam (tot 16 weken zwangerschap) en bij een doodgeboorte (tussen 16 en 24 weken zwangerschap) recht op 40 dagen verlof per ouder.

Meer pauze op werk moet ziekteverzuim tegengaan

In de petitie is daarnaast opgenomen dat zwangeren recht hebben op een langere pauze en rust op het werk als zij daar gebruik van willen maken. De pauzes mogen in totaal maximaal een kwart van de werkdag bedragen.

"Ik zie regelmatig dat vrouwen eerder dan hun verlof stoppen met werken en in de ziektewet gaan omdat hun werk fysiek te zwaar is. Met een dubbele hoeveelheid pauze - in de huidige wet is dat een achtste van de werktijd - verwacht ik dat dit ziekteverzuim minder zal zijn", zegt Irene Sonneveld, die eerstelijns verloskundige is en in Verloskundigenpraktijk Heemskerk werkt.

"Ik hoop daarnaast dat een dergelijke regeling voor erkenning van het fysieke aspect van een zwangerschap zorgt."

Hoe zit het met verlof na een miskraam of stilgeboorte?

Op dit moment is er in Nederland geen enkel wettelijk verlof na een miskraam of doodgeboorte in de eerste 24 weken van de zwangerschap. Vrouwen die in die periode hun baby verliezen, kunnen zich 'gewoon' ziek melden. Bij het overlijden van een baby na die 24 weken heeft een moeder recht op in totaal 16 weken betaald verlof.

In de petitie wordt gepleit voor vijf dagen verlof per ouder na een miskraam (tot 16 weken zwangerschap) en veertig dagen verlof per ouder bij een doodgeboorte (tussen 16 en 24 weken zwangerschap).

"Het lijkt mij niet meer dan logisch dat beide ouders hiervoor betaald verlof krijgen. Fysiek is het voor de zwangere zwaar, maar mentaal voor alle betrokken ouders. Dit verlof draagt hopelijk ook bij aan het normaliseren van het verdriet rondom een miskraam of stilgeboorte", zegt Sonneveld.

Lost een nieuwe verlofregeling alle problemen op?

"Een progressieve verlofregeling is geen oplossing voor alles, maar met nieuw beleid maak je als samenleving duidelijk: dit is wat wij normaal vinden, zegt Van Weegberg. "We moeten samen de norm veranderen en daarvoor heb je een systeem nodig dat zorg en werk op een zo gelijkwaardig mogelijke manier verdeelt."

De betrekkelijk nieuwe rechten binnen het ouderschapsverlof zijn voor veel werkgevers nu nog nieuw, zegt Van Weegberg. " Het is wennen als werknemers hier gebruik van gaan maken. Ik hoop dat we die fase snel achter ons laten, vooral omdat we nog steeds een weg te gaan hebben."

