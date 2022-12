Ariannes baby werd vier weken oud: 'Ik zag aan haar gezichtje dat het tijd was'

De komende weken lees je op NU.nl verhalen van moeders over hun overleden kind. Wie waren ze? En wat is hun verhaal? Deze week vertelt Arianne Wennekes (36) over haar dochter Aimée, die in 2018 overleed door haar hartafwijking. Ze werd slechts vier weken oud. "Uit liefde lieten we haar gaan."

Arianne kwam er in de veertiende week van haar zwangerschap achter dat haar tweede kindje, een dochter, een hartafwijking had. Hoewel het heftig nieuws was, waren haar man Maurice (42) en zij vooral opgelucht. "Dat klinkt raar, maar Aimée had ook een afwijking kunnen hebben die niet met het leven verenigbaar was. En met deze uitkomst had ze in ieder geval een kans op leven."

In hoeverre Aimées diagnose haar leven zou beïnvloeden, was op dat moment nog niet duidelijk. Gedurende de zwangerschap werd haar hart met extra echo's goed in de gaten gehouden. "Omdat onder andere Aimées rechterhartkamer onvoldoende was ontwikkeld, was het de vraag of ze na haar geboorte voldoende weefsel had om er tijdens een operatie een werkende hartkamer van te maken. Zo niet, dan was de kans groot dat ze niet oud zou worden."

Afbreken of voortzetten?

Arianne en Maurice kwamen voor een moeilijke beslissing te staan: moesten ze de zwangerschap afbreken of voortzetten? "Na veel onderzoeken besloten we het laatste. Een vreemde tijd volgde. Naarmate mijn zwangerschap vorderde, maakten we thuis Aimées kamertje in orde, maar ondertussen dachten we ook: wat als ze het niet redt? We leefden echt tussen leven en dood."

Dat ze vier weken na haar geboorte overleed was niet de verwachting. Helaas gebeurde het wel door een verkoudheid die Aimée opliep.

Na 38 weken werd Aimée op 16 december 2017 geboren. "Het was zo mooi. Ze was heel rustig, en hoewel we ervan uitgingen dat Aimée meteen na haar geboorte naar de neonatale intensivecare-unit (de NICU, red.) moest, was ze stabiel genoeg om eerst anderhalf uur op mijn borst te liggen. Daarna werd ze alsnog naar de NICU gebracht en ook daar lag ze heel tevreden in haar bedje."

Helaas hoorden Arianne en Maurice vijf dagen na de bevalling dat Aimée niet geopereerd kon worden. Het was onduidelijk hoelang ze te leven had. "Enorm heftig om te horen, al waren we er een beetje op voorbereid. Omdat we haar vooral een leven buiten het ziekenhuis gunden, werkten we in een week tijd naar haar thuiskomst toe. Met sondevoeding thuis ging dat gelukkig prima."

Vlak na Aimées geboorte. Foto: Momenten Fotografie, Emily Niebeek

Aimées hartje geeft het op

Eenmaal thuis genoot Arianne volop van Aimée en de rest van haar gezin. "Het waren heel mooie weken, waarin ik me echt compleet voelde. Dat Aimée niet oud zou worden, was heel verdrietig. Toch genoten we van de tijd die we nog wel met haar hadden. Dat ze vier weken na haar geboorte overleed, was overigens niet de verwachting. Helaas gebeurde het wel op zaterdag 13 januari 2018, vier weken na haar geboorte, door een verkoudheid die Aimée opliep. Hierdoor hoestte ze een dag eerder veel slijm op en leek ze benauwd."

Ik fluisterde tegen haar dat het goed was. Ze mocht gaan. Vlak daarna overleed ze.

Die vrijdagmiddag belden Arianne en Maurice al de huisarts om haar de situatie te laten inschatten. "We wilden Aimée zo lang mogelijk thuishouden, want overlijden zou ze sowieso. Toen de huisarts haar onderzocht, bleek dat Aimée al aan het overlijden was. Haar hart gaf het op en het zou waarschijnlijk niet lang meer duren."

Samen met de huisarts en kinderthuiszorg waakten Arianne en Maurice bij Aimée. Urenlang hielden ze haar vast. "We bedankten haar voor de eindeloze liefde en vreugde die ze ons had gebracht. Natuurlijk wilden we haar niet laten gaan, maar uit liefde deden we dat wel. Tegen half vier, het was inmiddels zaterdagochtend, begon Aimée langzamer te ademen. Aan haar gezichtje zag ik dat het tijd was. Ik fluisterde tegen haar dat het goed was. Ze mocht gaan. Vlak daarna overleed ze."

Pas later hoorde Arianne dat een aangeboren hartafwijking doodsoorzaak nummer één is bij kinderen onder de vijftien jaar. "Daar schrok ik wel van. Ik wist niet dat zo veel kinderen aan een hartafwijking overleden. Het is ook minder zichtbaar dan bijvoorbeeld kanker, maar het zou mooi zijn als er meer aandacht voor komt."

Geen dagelijkse worsteling meer

Nu, bijna vijf jaar na het overlijden van Aimée, staat Arianne ondanks het verlies van haar dochter weer midden in het leven. "Rouw verandert. Eerst was het grillig en moest ik mezelf weer uitvinden. Ik vroeg me af of ik ooit weer gelukkig zou worden, maar inmiddels durf ik volmondig te zeggen dat ik dat ben. Dit komt vooral doordat Aimée nog steeds bij ons hoort. Ze is opgenomen in ons hart en in ons gezin."

"Ik geniet van alle momenten met haar broer Julian en ervaar geen dagelijkse worsteling met mijn verdriet meer. Natuurlijk zijn er momenten dat ik Aimée mis. En ja, dan vallen er tranen. De kunst is om dat toe te laten. Er zijn geen regels wat betreft rouw, dus mijn verdriet om Aimée, de liefde voor haar, alle emoties daaromheen en het opnieuw ervaren van geluk: het mag er wat mij betreft allemaal zijn."

