Iets groots of wat pepernoten in de schoen? 'Geef iets wat er letterlijk in past'

Vanaf de dag dat Sinterklaas in het land is, mogen kinderen hun schoen zetten. De volgende dag vinden ze iets lekkers of een klein cadeautje. Maakt het uit hoe zuiver de zang klinkt en of er een wortel voor het paard is achtergelaten? Hoe vaak mag de schoen gezet worden? En wat doe je erin?

In Nederland is de schoen zetten een traditie die al eeuwenlang bestaat. Lang geleden deed men het in de kerk en was de opbrengst voor arme mensen. Tegenwoordig zetten kinderen hun schoen voor zichzelf.

Ieder gezin pakt het anders aan, waardoor er soms grote verschillen zijn tussen wat kinderen krijgen. Hoe erg is dat en hoe ga je er als ouder mee om? We vragen het aan pedagoog Romy Ros.

De een krijgt de nieuwste Baby Born, de ander een handje pepernoten. Is dat erg?

"Als ouder valt het vaak op dat de onderlinge verschillen groot zijn, maar kinderen zijn hier veel minder mee bezig. Jonge kinderen zijn vooral met zichzelf bezig en richten zich nog niet op anderen. Oudere kinderen doen dat wel, maar begrijpen hoe het komt."

Overdaad schaadt, dus bewaar dat ene te gekke grote cadeau lekker voor Pakjesavond.

Romy Ros, pedagoog

"Het kan wel vervelend zijn wanneer schoencadeaus mee mogen worden genomen naar school. Gebeurt dit op de basisschool van je kind, vraag dan of daar afspraken over gemaakt kunnen worden; veel scholen spreken met leerlingen af dat cadeautjes voor thuis zijn."

Veel ouders vragen zich af: wat doe ik in de schoen?

"Bedenk als ouder: welke waarde heeft Sinterklaas voor ons gezin? Wat wil ik mijn kind geven? Wat past bij ons? Het cadeautje in de schoen hoeft niet groot te zijn, kies iets wat letterlijk in de schoen past. Praktische cadeaus die je anders ook zou kopen scoren altijd goed, denk aan handschoenen, nieuwe klei en verf."

"Een cadeautje dat leidt naar een activiteit is ook succesvol: een opgerold recept voor koekjes of kruidnoten, of sinterklaasstickers om de ramen mee te versieren. Wissel kleine cadeautjes af met wat snoepgoed. Overdaad schaadt, dus bewaar dat ene te gekke grote cadeau lekker voor Pakjesavond en laat je er niet toe verleiden het nu al te geven."

Hoe vaak mogen jonge kinderen hun schoen zetten?

"Bepaal als ouder hoe vaak je kind zijn of haar schoen mag zetten en communiceer dit aan je kind. Veel gezinnen gaan voor één of twee keer per week, maar bekijk als ouder wat voor jullie haalbaar is en wat een handige avond en ochtend is om er aandacht voor te hebben."

"Kinderen houden van vaste routines, dus voeg de schoen zetten toe aan de avondroutine. Als je een bord of weekschema in huis hebt hangen, plak dan een sticker op de dagen dat de schoen gezet mag worden. Dit maakt het overzichtelijk en geeft je kind rust. Dit 'extraatje' in deze maand moet iets leuks zijn, niet iets wat bij alle gezinsleden ongezonde stress oplevert."

Zijn zingen, blokfluit spelen, tekeningen en wortels voor Ozosnel belangrijk of niet?

"Het mooiste is als het je lukt om van de schoen zetten een fijn ritueel te maken. Sommige kinderen hebben hier zelf ideeën over, andere kinderen zullen jou hierin volgen. Er zijn kinderen die weigeren sinterklaasliedjes te zingen, forceer je kind in dat geval niet om het wel te doen."

Het gaat erom dat je het samen leuk hebt, niet dat jij je kind verplicht iets te doen.

Romy Ros, pedagoog

"Het gaat erom dat je het samen leuk hebt, niet dat jij je kind verplicht iets te doen. Leer je kind wel om aandacht te hebben voor de gebeurtenis. De volgende dag kun je je kind een keuze geven: hoe wil jij Sinterklaas bedanken? Wil je een liedje zingen, of wil je een tekening maken?"

En als je dan toch een teleurgesteld kind hebt doordat ze een spelcomputer wilde?

"Het is belangrijk om uit te leggen dat Sinterklaas aan haar heeft gedacht. Benoem de positieve kanten van het cadeautje. Een valkuil is dat je dingen gaat roepen die je niet kan waarmaken, bijvoorbeeld dat het cadeau dat ze wil dan vast nog wel een andere keer komt."

"Probeer als ouder niet bezig te zijn met hoe andere mensen het doen. Focus je op saamhorigheid: samen thuis zijn op Pakjesavond en pepernoten bakken is voor kinderen waardevoller dan een dure pop of spelcomputer. Laat je niet gek maken door het idee dat je je kinderen grote cadeaus moet geven en wees lief voor jezelf: jij kent je kind en weet wat hij of zij nodig heeft."

