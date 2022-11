Betaalbaar Sinterklaas vieren: 'Geef ze één cadeau dat ze graag willen'

December is de duurste maand van het jaar. Hoe zorg je voor een gezellig en betaalbaar Sinterklaasfeest, met blije kinderen? Johanneke Mijnhardt, auteur van Ik stuur je een tikkie, is groot fan van speelgoedgidsen en adventskalenders.

Waarom is een adventskalender zo'n goed cadeau?

"Adventskalenders kosten weinig. Je koopt ze vaak al voor een euro en daarom zijn ze zeer geschikt als schoencadeau. De kalenders zijn de ultieme oefening voor zelfbeheersing, voor zowel volwassen als kinderen."

"Lukt het je kind niet om elke dag maar één vakje open te maken en rukt hij meteen alle deurtjes van de kalender open? Dan heb je een mooie aanleiding om hierover in gesprek te gaan met je kind."

De grootste valkuil is verleiding: je ziet in de reclame en op sociale media de prachtigste dingen voorbijkomen.

Hoe zorg je ervoor dat je niet te veel geld uitgeeft aan Pakjesavond?

"Bedenk wat je wil. Hoe ziet de avond eruit? Wat ga je eten? Wie komen er? Welke cadeautjes wil je geven? Vraag eens aan je kinderen wat ze het allerleukste vinden aan Sinterklaasavond. De kans is groot dat het keiharde gebonk op de deur hun mooiste herinnering is. Je hoeft echt niet voor honderden euro's cadeaus in huis te halen."

"Check voordat je gaat shoppen wat je nog in huis hebt. Juten zakken, stickers, papier: vaak heb je nog van alles liggen. De grootste valkuil is verleiding. Je ziet in de reclame en op sociale media de prachtigste dingen voorbijkomen, maar houd grip op je uitgaven door bewust te kiezen wat je dit jaar gaat kopen."

Hoe voorkom je dat je kinderen veranderen in ondankbare monsters?

"Het is belangrijk om met je kind bespreekbaar te maken dat Sinterklaas ook een beetje zuinig moet zijn. Hij wil alle kinderen iets moois geven, dus je krijgt niet tien grote cadeaus. Duidelijk verwachtingsmanagement is heel belangrijk. Ik geef mijn kinderen ieder jaar in elk geval één cadeau dat ze zelf graag willen. Zo weet ik zeker dat ze blij zijn."

"Leer kinderen niet alleen te nemen, maar ook te geven. Kleine kinderen vinden het vaak leuk om iets voor Sinterklaas te maken. Leer oudere kinderen iets te maken of kopen voor hun ouders, broertjes of zusjes."

"Zo ervaren ze hoe leuk het is om te geven en dankbaar te zijn voor de moeite die iemand heeft gedaan. Het hoeft niet eens iets te zijn dat geld kost: een zelfgemaakte tekening, surprise of versgebakken cupcake, daar kan je iemand al blij mee maken."

Sommige ouders vervloeken ze, maar jij bent fan van de speelgoedgidsen. Waarom?

"Ik vind ze fantastisch. Ze helpen je kind na te denken over wat ze eigenlijk willen. In de meerkeuzemaatschappij waarin we leven, is dit iets wat kinderen moeten trainen. Ga een middag met je kinderen aan tafel zitten knippen, plakken en scheuren."

"Stel vragen: waar word jij blij van? Hoe vaak denk je daarmee te gaan spelen? Daag je kinderen uit na te denken over wat ze echt heel graag willen. Moedig je kinderen aan om ook op zoek te gaan naar kleine en goedkopere cadeautjes en leg ze uit dat het onmogelijk is het hele lijstje te krijgen."

Aanbevolen artikelen