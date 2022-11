Je zitplaats aan een zwangere geven? Waarom dat heel welkom is

Goed idee om op te staan voor een zwangere vrouw in het openbaar vervoer of in een drukke wachtkamer. En als je zwanger bent, moet je vooral om die ene zitplaats vragen. 'Opstaan is fatsoenlijk, erom vragen goede zelfzorg', aldus verloskundige Marlies Koers en fysiotherapeut Miriam Hockx.

In het lichaam van een zwangere vrouw verandert veel. En dat kan al vroeg klachten geven, weet verloskundige Marlies Koers. "Zwanger zijn is fysiek zwaar, al heeft de ene vrouw er meer last van dan de andere. Er spelen allerlei hormonale processen, die bijvoorbeeld vermoeidheid kunnen veroorzaken. Maar ook kun je in het begin erg misselijk zijn, waardoor het fijn is als je niet lang hoeft te staan in een hobbelige bus of stampvolle warme trein."

Niet te lang staan

"Onder invloed van zwangerschapshormonen veranderen er allerlei dingen in je lichaam", zegt fysiotherapeut Miriam Hockx. "Dat geldt voor je hartslag, bloeddruk, reactievermogen en de belastbaarheid van je bindweefsel."

"Verder wordt ook je bekkenbodem zwaarder belast en dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat lang staan behoorlijk pittig kan zijn. Probeer daarom voldoende te bewegen. Daardoor blijft je conditie op peil en je spieren sterk. Dat maakt alles -en dus ook staan als het moet- een stuk gemakkelijker."

Door de groeiende baarmoeder neem je een andere houding aan, waardoor je pijn kunt krijgen aan je schaambotje, je bekken en je onderrug.

Marlies Koers, verloskundige

Pijnlijke rug en bekken

Volgens verloskundige Koers heeft zo'n 70 procent van de zwangere vrouwen na twintig weken last van haar rug en bekken. "Door je groeiende baarmoeder neem je vaak een andere houding aan. Je kunt pijn krijgen aan je schaambotje, je bekken en je onderrug. Ook draag je natuurlijk een flink gewicht mee aan de voorkant. Daarbij komt dat je kapsels en banden weker worden tijdens de zwangerschap. Om nóg maar een reden te noemen waarom het niet overdreven is als je wilt zitten."

Bandenpijn: heftige steken in liezen en vagina

Bandenpijn is een bekende zwangerschapskwaal. "Je baarmoeder hangt aan een aantal banden in je buik. Die houden de baarmoeder op z'n plek. Hoe groter de baarmoeder en hoe zwaarder de baby, hoe meer die banden gaan trekken en rekken. Dat geeft soms heftige, stekende pijn richting de zijkant van je liezen of je vagina. Onschuldig, maar voor veel zwangere vrouwen iets waar ze bezorgd om zijn. En natuurlijk is die pijn ook gewoon niet fijn. Hoe vermoeider je bent, na een dag werken bijvoorbeeld, hoe meer klachten je kunt hebben."

Zitten met ontspannen billen en je benen wat wijder uit elkaar is prettiger voor je zwangere lijf.

Miriam Hockx, fysiotherapeut

Dikke voeten

Een andere bekende zwangerschapskwaal is het krijgen van dikke enkels en voeten. Koers: "Als je zwanger bent, neemt de hoeveelheid bloed en vocht in je lijf toe. Vocht hoopt zich meestal op in je enkels en voeten, maar ook je handen kunnen opgeblazen zijn. We noemen dit oedeem. Steekjes en tintelingen in de huid kunnen erbij horen."

Daarnaast kun je ook last krijgen van spataderen in de benen, die kunnen verergeren door veel staan. "Kortom: opstaan voor een zwangere vrouw is heel erg waardevol en fatsoenlijk", zegt Koers. "Ben je zwanger en vraag je om die ene zitplek, dan betekent dat dat je goed voor jezelf en de baby zorgt.'

Mooi staan

Moet je toch een tijdje staan, dan adviseert fysiotherapeut Hockx om 'mooi' te staan. "Dat betekent niet kaarsrecht, maar zoek vanuit je kruin de lengte op en hou je baby als het ware zo dicht mogelijk bij je. Zorg dat je benen wat uit elkaar staan en sta niet helemaal stil. Dus beweeg, zonder in je heup te gaan hangen, steeds van je ene naar je andere been. Je bekken is gebaat bij veel afwisseling in houding."

"Heb je alsnog die ene zitplaats bemachtigd, bedenk dan dat zitten met ontspannen billen en je benen wat wijder heel prettig is voor je lijf."

