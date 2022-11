Nu al extreme sintspanningen in huis? Zo houd je je kind rustig tot Pakjesavond

Sinterklaas is weer in het land. De goedheilig man brengt niet alleen veel gezelligheid in huis, hij veroorzaakt ook de nodige onrust. Gelukkig heeft kinder- en jeugdpsycholoog Kirsten Manussen tips over hoe je als ouder moet omgaan met kinderen die niet kunnen wachten tot Pakjesavond.

Hoe uit sinterklaasspanning zich bij kinderen?

"De spanning uit zich bij ieder kind anders. Je ziet enthousiasme, blijheid, vrolijkheid en clownesk gedrag. Maar ook druk en hyper gedrag, slaapproblemen, angsten, verlegenheid, boosheid, driftbuien, minder goed eten, sneller geïrriteerd zijn, overprikkeld gedrag, vol hoofd, meer moe en sneller huilen."

"Als ouder heb je snel door welk gedrag meer voorkomt dan anders. Valt je iets op, vraag je kind dan wat hij spannend vindt. Is het dat de pieten 's nachts in huis komen? Zet de schoen dan in de garage of buiten bij de achterdeur."

Hoe maak je de spanning bespreekbaar?

"Je helpt je kind als je benoemt wat je ziet in zijn gedrag en benoemt welke emotie je denkt dat je kind voelt. 'Ik zie dat je heel enthousiast bent. Volgens mij vind je het leuk, maar ook spannend dat Sinterklaas nu in Nederland is. Klopt dat?' Je kind voelt zich dan gezien en gehoord."

"Door woorden te geven aan wat het kind doormaakt, leert je kind zichzelf ook beter begrijpen. Erken de emoties en vertel bijvoorbeeld dat je je nog herinnert hoe jij je vroeger voelde in deze tijd van het jaar. Vertel ook wat jij spannend vindt, zodat kinderen leren dat het niet raar is wat ze voelen."

Wat kun je doen om je kind rustig te houden?

"Sinterklaas kun je overal vieren, maar dat hóéft niet. Besef dat je altijd een keuze hebt. Sla gerust de viering op het werk en bij de voetbalclub over. Veel ouders willen hun kind geen leuke dingen ontzeggen, maar je helpt je kind enorm door selectief te zijn."

"Als je kind snel overprikkeld is, zorg dan thuis voor rust en regelmaat. Plan minder speelafspraakjes en laat je kind tekenen, knutselen en in het bos spelen. Ik ken ouders die Pakjesavond vieren op de dag dat Sinterklaas aankomt, omdat de spanning voor de cadeaus anders te groot is. Zorg in deze geheimzinnige periode voor voorspelbaarheid. Maak een kalender waarop je kind kan zien wanneer een schoen gezet mag worden en wanneer Pakjesavond gevierd wordt."

Een goed bedtijdritueel is in de weken dat Sinterklaas in het land is extra belangrijk voor kinderen.

Kirsten Manussen

Hoe zorg je voor een goede nachtrust voor het hele gezin?

"Als het hele gezin voor dag en dauw wakker is omdat de kinderen niet kunnen wachten om te kijken of de schoenen zijn gevuld, kun je ervoor kiezen de schoen overdag te zetten. Je haalt hiermee de spanning 's avonds en 's nachts weg. Maar kijk ook hierbij goed naar je kind: sommige kinderen slaan juist op tilt, omdat het zo niet 'hoort'."

"Een goed bedtijdritueel is in de weken dat Sinterklaas in het land is extra belangrijk voor kinderen. Heb het dan niet over Sinterklaas en kies een ander verhaaltje om voor te lezen. Ook kan een meditatie of yoga-oefening helpen om je kind rustig te maken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen