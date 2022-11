Aantal kindontvoeringen licht gestegen, vooral moeders nemen kind mee

Het aantal kindontvoeringen neemt geleidelijk toe. Tijdens de zomervakantie verdwenen 58 kinderen uit Nederland of werden ze juist hiernaartoe ontvoerd. In de meeste gevallen heeft de moeder haar kind meegenomen.

Het aantal kinderontvoeringen ligt hoger dan vorig jaar zomer, toen er vijftig kinderen werden ontvoerd. Volgens het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) komt dit mogelijk doordat afgelopen zomer geen reisbeperkingen vanwege corona golden. De organisatie geeft juridisch advies en bijstand aan ouders die op een of andere manier betrokken zijn bij een internationale kinderontvoering.

Het Centrum IKO ziet ook op jaarbasis een lichte stijging van het aantal kindontvoeringszaken. In 2021 werden 229 kinderen ontvoerd en in 2020 ging het om 224 kinderen.

In 89 procent van de gevallen was de moeder de ontvoerende ouder. Volgens Centrum IKO-directeur Coskun Çörüz is dat begrijpelijk. "Moeders zijn toch nog vaak de verzorgende ouder. Die denken op een gegeven moment: deze relatie gaat stuk, of is al stuk, en ik zorg toch al voor het kind. Ik neem het kind mee de grens over, naar mijn ouders."

Voor de moeder van een elfjarig meisje uit Soest liep het afgelopen week gelukkig goed af. De politie vond haar in Bulgarije. Haar vader werd opgepakt, het meisje kwam terug naar Nederland.

Waarschijnlijk was de vader van het meisje - een 46-jarige man met de Turkse nationaliteit - op weg naar Turkije. Hij had volgens zijn ex al regelmatig gedreigd om dat te doen en mocht zijn dochter ook niet meer zien. Toch slaagde de man erin haar mee te nemen.

Honderden ontvoeringen, vaak naar Polen

Er worden niet alleen kinderen uit Nederland ontvoerd; ouders nemen hun kinderen ook mee náár Nederland. Afgelopen zomer gebeurde dat tien keer.

Je moet toestemming hebben van de andere gezagshebbende als je alleen met je minderjarige kind over de grens gaat.

Coskun Çörüz, directeur Centrum Internationale Kinderontvoering

Ruim de helft van de kinderen die ontvoerd worden, is onder de vijf jaar oud. Meestal gaat het om ontvoeringen naar - op volgorde - Polen, Turkije, België, Rusland en Spanje.

Ouders weten vaak niet dat het ontvoering is

Maar dat mag dus helemaal niet. Als getrouwde ouders een kind krijgen, hebben zij allebei gezag over een kind. Je moet toestemming hebben van de andere gezaghebbende als je alleen met je minderjarige kind de grens overgaat, zegt Çörüz.

"Dat geldt ook voor opa en oma met hun kleinkinderen. Je kan op het vliegveld ondervraagd worden door de marechaussee als je alleen met een kind reist."

Voor een ouder komt dat vaak vreemd over. Juist dat ligt ten grondslag aan veel kinderontvoeringen, zegt Çörüz. "Een ouder ziet het verschil tussen je kind meenemen naar het zwembad en je kind over de grens meenemen naar je ouders in België niet. Maar er staan jaren celstraf op als je zonder toestemming met je kind de grens overgaat."

Toestemmingsformulier invullen

Je kunt het best een toestemmingsformulier laten invullen als je met je kind alleen op vakantie gaat. Centrum IKO ontwikkelde dat formulier samen met de marechaussee en het ministerie van Justitie om dit soort situaties gemakkelijker te maken. "Zodat je niet zoals vroeger op het vliegveld de ander moet proberen te bellen. Maar in principe mag je alles gebruiken waarmee je aannemelijk kan maken dat je toestemming hebt."

We worden óók veel gebeld door meenemende ouders. Die weten vaak helemaal niet dat ze iets illegaals hebben gedaan.

Coskun Çörüz, directeur Centrum Internationale Kinderontvoering

Maar soms wordt er ook misbruik gemaakt van toestemming. "Wij zijn elk jaar het aantal 'zomerontvoeringen' gaan bijhouden, omdat we constateerden dat er betrekkelijk veel ouders zijn die een kind op 'zomervakantie' meenemen en niet meer terugkomen."

Er zijn vaak signalen vóór een ontvoering

Vaak is wel op voorhand al te zien in welke gezinnen het fout kan lopen. "Er zijn vaak signalen vooraf, bijvoorbeeld als een ouder al vaker heeft gezegd dat hij of zij het kind gaat meenemen. Of de ouder voelt zich duidelijk alleen en heeft geen familie, vrienden of zelfs een baan in Nederland." Centrum IKO heeft veel contact met instanties zoals de Kinderbescherming, Jeugdzorg, het onderwijs en kinderrechters om ze bewust te maken van deze signalen.

Het is belangrijk om van tevoren in te grijpen, want anders komen ouders en kind in een "complexe juridische situatie" terecht. Sommige landen zijn onderdeel van het Haags Kinderontvoeringsverdrag, waarin staat dat een kind dat door de ouder is ontvoerd terug moet naar de laatste verblijfplaats vóór de ontvoering. Maar dat geldt voor lang niet alle landen, en zelfs in landen onder dit verdrag kan een zaak lang doorslepen.

"En het heeft veel impact op het kind. Wij zien de ouder die een kind meeneemt als boeman of ontvoerder. Zij zien nog steeds papa of mama."

Overigens zijn experts en achterblijvende ouders niet de enigen die Centrum IKO bellen voor raad en bijstand, besluit Çörüz. "We worden óók veel gebeld door meenemende ouders. Die weten vaak helemaal niet dat ze iets illegaals hebben gedaan. Je maakt soms wel de notoire planners mee, hoor. Maar veel ouders weten helemaal niet dat dit niet mag." Ook niet als je alleen even de grens met Duitsland overgaat.

