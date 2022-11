Helpt een perineummassage echt tegen uitscheuren?

Delen via E-mail

Alvast het gebied tussen anus en vagina, het perineum, masseren tijdens de zwangerschap om uitscheuren te voorkomen: werkt dat? We vroegen het aan twee experts. 'Als je een perineummassage geen fijn idee vindt, kun je ook hurken en naar beneden ademen. Zo rek je het gebied ook op.'

Het perineum is het gebied tussen de vagina en de anus, en bestaat vooral uit bindweefsel en huid. Als het perineum de tijd krijgt om te rekken, bevordert dit een soepele uitdrijving van het hoofd van de baby. Wanneer er te veel spanning op het perineum komt te staan, kan het weefsel inscheuren (perineumruptuur).

In de wetenschappelijke literatuur zijn aanwijzingen dat perineummassage de kans op rupturen of inknippen bij de eerste vaginale bevalling wat verkleint. Toch zijn de onderzoeken mager en niet echt overtuigend, vindt Beatrijs Smulders, verloskundige en auteur van Veilig bevallen.

Beatrijs Smulders, verloskundige

"Ik heb research gedaan en bij collega's nagevraagd. Het resultaat is tweeledig. Ik denk dat perineummassage sommige vrouwen heus kan helpen. Maar masseren lijkt mij niet het meest effectief die laatste maand. Anders was het wel iets instinctiefs geweest. Bovendien is het op het einde van de zwangerschap met die dikke buik vaak een onhandig gedoe."