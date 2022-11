Help, wat doe je met die overvolle tas sint-maartensnoep?

Je wil geen spelbreker zijn en je kind een gezellig feestje laten missen, maar ouders van kinderen die Sint-Maarten vieren, weten dat er deze week een flinke berg snoep het huis inkomt. Hoe leer je je kind hier verstandig mee omgaan?

In steeds meer delen van het land gaan kinderen met een prachtig versierde lampion in het donker langs de huizen in de buurt om liedjes te zingen in ruil voor wat lekkers. Toch kijken niet alle ouders uit naar Sint-Maarten, vanwege de tassen vol snoep die na afloop van het feestje mee naar huis gaan.

Kirsten Marit Schoner lag na het halloweenfeest met haar kinderen met buikpijn in bed. Niet van het vele snoepen, wel van het feit dat haar kinderen bij ieder huis handenvol snoep kregen.

"Is één snoepje niet genoeg? Is het normaal dat ze met een overvolle tas snoep thuiskomen, waarvan een groot deel in de vuilnisbak belandt? En is het normaal dat mijn vijfjarige dochter om drie uur 's nachts huilend wakker wordt omdat ze misselijk is?", vraagt de jonge moeder zich af op Instagram.

We vragen het Michelle van Roost, voedingsdeskundige bij Voedingsjungle.

Is het handig om van tevoren afspraken over het snoep te maken met je kind?

"Dat hangt af van je kind af en hoe jullie thuis omgaan met snoep. Voor het ene kind gaat Sint-Maarten om de spanning van het aanbellen, het liedje zingen en daarna een snoepje durven pakken, het andere kind is veel meer gericht op snoep en slaat z'n slag zodra het kan."

Wat voor afspraken kun je maken met je kind?

"Als je niet wil dat je kind kotsmisselijk naar bed gaat, kun je een maximaal aantal huizen afspreken. Ook kun je afspreken dat de buit eerst naar huis komt voordat er wordt gesnoept. Neem thuis de tijd om samen het snoep te bewonderen. Laat je kind een paar snoepjes uitkiezen om op te eten en berg de rest op voor een later moment. Heeft je kind onderweg te veel gesnoept? Niet handig, wel een wijze les."

Maak wel wat afspraken. Mag het snoep mee naar de kamer? Mag snoepen na het tandenpoetsen nog?

Michelle van Roost, voedingsdeskundige

Waar kun je de snoeptrommel het verstoppen?

"Hoe kinderen thuis met de snoeptrommel omgaan, verschilt per kind. Sommige kinderen zijn die trommel na een paar dagen vergeten. Bij anderen blijft-ie top of mind; deze kinderen weten precies wat er in- en uitgaat. In dat geval kun je afspreken wanneer de trommel op tafel komt. Bijvoorbeeld 's middags na school. Spreek van tevoren af hoeveel je kind mag nemen, zodat je hier op het moment zelf geen discussie over krijgt."

Kun je je kind ook zelf de verantwoordelijkheid geven?

"Valt de opbrengst van de avond mee, dan kun je je kind best zelf laten bepalen hoe ermee om te gaan. Maak wel wat afspraken: mag het snoep meegenomen worden naar de eigen kamer? Mag je kind nog snoepen na het tandenpoetsen? Kinderen vinden het fijn om te weten waar ze aan toe zijn, dus je helpt door hierover te praten."

Je kinderen herinneren zich later de avontuurlijke speurtocht die jullie samen maakten, niet de hoeveelheid snoep die het feest opleverde.

Michelle van Roost, voedingsdeskundige

Hoe zorg je ervoor dat het om meer gaat dan suiker, suiker en nog meer suiker?

"Wil je de focus minder op snoep leggen, laat je kinderen dan zien en voelen dat Sint-Maarten een bijzonder evenement is: lampionnen versieren, een wandeling maken door het donker en mooi verlichte huizen bewonderen. Het is waardevol als je je kinderen leert dat het om de belevenis gaat en niet om de buit."

"Je kinderen herinneren zich later de avontuurlijke speurtocht die jullie samen maakten, niet de hoeveelheid snoep die het feest opleverde."

Wat kun je het best in huis halen voor de kinderen die aan de deur komen?

Geef iets weg waarvan je het oké vindt als je eigen kind (of kleinkind, neefje of nichtje) het krijgt. En vergeet niet dat de meeste kinderen een mandarijn of snackkomkommer ook lekker vinden, dus durf ook een andere keuze te maken."

