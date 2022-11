Moedertaboe: 'Mijn zoontje is stout, bijdehand en luistert niet'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rond het moederschap. Deze week: als ouder het gevoel hebben te falen in het ouderschap.

"Ik heb mijn vijfjarige zoon totaal niet onder controle", zegt Wilma, de moeder van Jop. "Hij is stout, bijdehand, luistert niet en kan heel brutaal zijn. Ik schaam me rot om ergens naartoe te gaan met hem. Of het nu naar een verjaardag, de kinderboerderij of de supermarkt is. Ik ben bang dat andere mensen horen en zien hoe hij zich gedraagt."

"Ik heb het gevoel dat ik totaal heb gefaald in het opvoeden en daarmee in het moederschap, waardoor ik dit ook niet met vriendinnen durf te bespreken."

"We maken allemaal het stampvoeten, de driftbuien of de 'stomme mama!' mee", weet orthopedagoog-generalist Carolien Hooijmans. "We twijfelen daardoor allemaal wel eens aan onszelf als ouder. Zeker als je zelf even net niet lekker in je vel zit."

Weigeren te luisteren, ongevoelig zijn voor positieve of negatieve consequenties en structureel regels en afspraken overtreden: soms komen gedragsproblemen bij je kind vaker voor dan je lief is. Hooijmans: "In dat geval is het voor het welzijn van jouw kind en jouw mentale gezondheid belangrijk om kritisch naar je eigen handelen te kijken, je af te vragen wat jouw kind met zijn gedrag wil vertellen én professionele hulp in te schakelen."

Door regels en grenzen geef je je kind gevoel van veiligheid

Hoe krijg je dat gevoel van controle terug? "Realiseer je dat we relatief weinig controle hebben op gedrag van anderen. We hebben vooral controle op ons eigen handelen en gedrag."

Als volwassene verwacht je vaak dat kinderen meteen doen wat je van ze vraagt, terwijl kinderen een eigen persoonlijkheid hebben en uiteindelijk zelf beslissen iets wel of niet te doen. "Denk maar aan eten, slapen en zindelijkheid: onderwerpen waarover je makkelijk in een machtsstrijd terechtkomt met je kind en waarin je een kind simpelweg niet kunt forceren."

Belonen werkt een stuk beter dan straffen.

Carolien Hooijmans, orthopedagoog-generalist

Volgens de orthopedagoog helpt het om de wereld door de ogen van je kind te bekijken en je handelen hierop aan te passen. "Ga naast in plaats van tegenover je kind staan. Zo bied je veiligheid. Je kind voelt zich gehoord en dit komt jullie relatie ten goede."

Ten tweede is het belangrijk om duidelijk te zijn over regels en grenzen en je kind hier uitleg over te geven. "Door regels en grenzen geef je kinderen een gevoel van veiligheid. Je mag jouw kind best eigen beslissingen laten nemen en daarmee tegemoetkomen aan de autonomiebehoefte van je kind. Maar wel binnen de kaders die jij schetst."

Normaal gedrag belonen

Het is belangrijk om consequent en voorspelbaar in je handelen te zijn, zodat kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Probeer als ouders op één lijn te zitten en afspraken te handhaven. Hierbij is het goed te bedenken dat belonen een stuk beter werkt dan straffen, zegt Hooijmans.

"Probeer het 'normale gedrag' niet als normaal te beschouwen, maar beloon dit direct met waardering en complimenten. Dit is effectiever dan voortdurend straffen uitdelen als je kind zich niet aan afspraken houdt. Bovendien draagt het positief bij aan de onderlinge interactie."

Ook de beste ouders hebben slechte dagen. Als jij het jezelf voortdurend kwalijk neemt dat het opvoeden niet loopt zoals je wenst, ga je je neerslachtig en rot voelen.

Carolien Hooijmans, orthopedagoog-generalist

In plaats van straffen, kun je als ouder ook je teleurstelling duidelijk uitspreken. Bespreek samen hoe het een volgende keer wél gaat lukken om afspraken na te komen, tipt Hooijmans. Daarmee geef je je kind een duidelijke boodschap zonder dat de straf op zich weer tot een nieuwe machtsstrijd leidt.

Probeer ook mild voor jezelf te zijn. Hooijmans: "Ook de beste ouders hebben slechte dagen. Als jij het jezelf voortdurend kwalijk neemt dat het opvoeden niet loopt zoals je wenst, ga je je hier neerslachtig en rot door voelen. Dit komt de situatie vast niet ten goede. Probeer goed voor jezelf te blijven zorgen, steun te zoeken bij anderen, leuke dingen te blijven ondernemen en te blijven kijken naar wat er goed gaat in je moederschap."

