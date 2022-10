Babyzwemmen: springplank naar een vlot A-diploma?

Zwemlessen voor kinderen zijn er tegenwoordig niet alleen maar voor het behalen van diploma's A, B en C. De afgelopen jaren kunnen we zelfs naar zwemles met baby's van een paar maanden oud. Vanaf welke leeftijd heeft zwemmen met je baby eigenlijk nut?

Dat babyzwemmen steeds populairder wordt, ziet ook Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting voor Water- en Zwemveiligheid (NSWZ). "Babyzwemmen bestond al wel, maar vooral gericht op het versterken van de band tussen ouder en kind. Daar is overlevingszwemmen voor baby's bijgekomen, een trend die over is komen waaien vanuit Amerika."

Nederlandse ouders kunnen bij steeds meer zwembaden terecht voor overlevingszwemmen. Hanneke van Tol was in Nederland een van de eerste aanbieders van dit type zwemles. Om de lessen te kunnen geven volgde ze een opleiding in de Verenigde Staten. Haar zwemschool Geboren Zwemmers is een van de drie in Nederland met deze specifieke achtergrond.

Baby's vanaf zes maanden kunnen bij Van Tol terecht voor 'self rescue'-zwemlessen. Dit is de leeftijd waarop een kind vaak nog niet kan kruipen (en richting water kan bewegen), maar al wel om kan rollen. "Dat wat ze op het land kunnen, leer ik ze ook in het water: roteren zodat ze op hun rug draaien en weer lucht krijgen." Begin je eerder met babyzwemmen, dan heeft je baby het roteren nog niet onder de knie.

Er zijn zoveel kinderen die al bang zijn voor spetters. Dit kun je voorkomen met babyzwemmen.

Shiva de Winter, NSWZ

Springplank naar behalen van diploma

Maar ook voor de allerkleinsten is er aanbod in de zwembaden, zelfs voor kinderen van een paar weken oud. Heeft dit nut? Van Tol vindt van wel. "Wat ze dan wel kunnen is leren drijven. Een baby van een paar maanden oud is namelijk al gewend om op de rug te liggen. Ook kun je ze leren om controle te krijgen over de ademhaling als ze water in het gezicht krijgen. Dan kan al vanaf de geboorte. Vanaf ongeveer vier of vijf maanden wordt dit een vaardigheid wanneer je dit blijft oefenen."

Toen Van Tol in 2013 begon met overlevingszwemmen voor baby's, stonden Nederlandse ouders nog niet in de rij, vertelt ze. "Het was nog helemaal niet bekend in Nederland. Dat is nu anders." Ze ziet dat steeds meer ouders het belang van de zwemles inzien. "Jaarlijks overlijden zeven kinderen in Nederland onder de vier jaar als gevolg van verdrinking. Een veel grotere groep, acht keer zoveel kinderen, belandt in het ziekenhuis door bijvoorbeeld een langdurig tekort aan zuurstof dat hersenletsel als gevolg kan hebben. Dat moet toch te voorkomen zijn?"

De Winter van NSWZ raadt ook aan om zo vroeg mogelijk samen het water in te gaan, vanwege de gewenning met water. Hij ziet dat veel kinderen die bang zijn voor water, er lang over doen om hun diploma te halen. "Er zijn zoveel kinderen die al bang zijn voor spetters. Voor hen is op zwemles gaan een hele drempel. Dit kun je voorkomen met babyzwemmen. Wat dat betreft is zwemmen met baby's een springplank naar het behalen van een zwemdiploma."

Forceer het niet, daar kan je kind later last van krijgen

Dat ziet Van Tol inderdaad ook in de praktijk terug. "Kinderen die al vanaf baby bij mij zwemmen zijn veel sterker en hebben meer zelfvertrouwen in het water. Ook leren ze sneller, de meesten halen voor hun 5e jaar hun A-diploma. In Nederland zijn we gewend dat kinderen pas vanaf vier jaar op zwemles kunnen, maar bij overlevingszwemmen leren ze als baby al de basis."

De NSZW raadt aan om altijd rekening te houden met of een kind er klaar voor is. Alleen maar naar babyzwemmen gaan omdat je het zelf een leuk uitje vindt, heeft geen zin. "Ga je het babyzwemmen forceren, dan kan het zo zijn dat je kind er later bij zwemles last van krijgt."

Heeft je kind zijn zwemdiploma uiteindelijk gehaald, vergeet dan niet om regelmatig samen te gaan zwemmen. De Winter: "Ook daarna moet een kind blijven oefenen met de zwemslagen die het geleerd heeft. Alleen zo vergroten we de zwemveiligheid."

