Met deze zes goedkope ontbijtjes gaat je kind met een volle maag naar school

De boodschappenprijzen stijgen en steeds meer gezinnen hebben moeite rond te komen. Daarom besloot de overheid om op vijfhonderd basisscholen gratis schoolontbijt aan te bieden . Maar wat als je kind niet op een van die basisscholen zit en je wél moeite hebt om de boodschappen te betalen? Met deze tips zet je een goedkoop en voedzaam ontbijt op tafel.

Gezond, maar ook betaalbaar: die combinatie is soms best lastig. Toch zijn er zeker wel goedkope én voedzame ontbijtjes te bedenken, zegt receptontwikkelaar en kookboekenauteur Susan Aretz.

"Een pak havermout kost nog geen euro. Met een beetje melk erbij en bijvoorbeeld een banaan heb je een supervoedzaam en relatief goedkoop ontbijt. Met havermout kun je echt ontzettend veel lekkers maken."

Als je kind graag met yoghurt of kwark ontbijt, kun je havermout ook eens gebruiken als muesli. Je maakt de ontbijtjes voedzamer door fruit toe te voegen. "Koop fruit dat in het seizoen is", adviseert Aretz. "Dan kost het vaak niet de hoofdprijs." Ook zakken bevroren fruit zijn een goedkoper alternatief.

Havermoutpap met fruit Havermout

Fruit naar keuze

Melk, kun je ook (deels) vervangen door water

Doe de havermout met melk of water in een pannetje op middelhoog vuur. Blijf roeren tijdens het verwarmen, tot het de gewenste 'lobbige' structuur heeft. Je kunt de havermoutpap ook klaarmaken in de magnetron. Verwarm hem dan zo'n 3 minuten op 800 watt. Tip: Havermoutpap is ook lekker om koud eten. Meng havermout met melk of water en zet het een nachtje in de koelkast. De volgende ochtend is het klaar om te eten.

Ontbijtmuffins met havermout Voor 5 muffins:

125 gram havermout

150 milliliter melk

1 banaan

2 eieren

1 theelepel baking soda

Verwarm de oven voor op 180 graden en mix de ingrediënten in een keukenmachine of blender. Verdeel het over muffinvormpjes en bak de muffins ongeveer 15 tot 20 minuten in de oven.

Ga voor volkoren, dat verzadigt meer

"Koop vooral volkoren producten", adviseert Anne Lutgerink van het Voedingscentrum "De vezels in volkoren producten dragen bij aan een verzadigd gevoel na het eten. Je kind heeft daardoor minder snel weer trek dan wanneer het witbrood heeft gegeten. De kans is dus kleiner dat je kind later op de dag meer wil eten."

Het brood hoeft overigens niet versierd te zijn met allerlei zaden en pitten, zegt Lutgerink. "Dat type brood is vaak duurder. En wissel ook eens af met bijvoorbeeld knäckebröd."

Als beleg adviseert Lutgerink halvarine of margarine uit een kuipje met bijvoorbeeld 100 procent pindakaas (zonder toegevoegd zout en suiker) met plakjes banaan, hüttenkäse, light zuivelspread, 30+- of 20+-smeerkaas of ei. "Je kunt ook groente of fruit op brood doen. Kies vleeswaren, appelstroop, jam en hagelslag maximaal één keer per dag."

Toast met zelfgemaakte hummus Volkoren boterham

Kikkererwten

Citroensap

Tahin

Kruiden naar keuze

Laat de kikkererwten 6 tot uur weken en vervolgens 1 tot 1,5 uur koken. Je kunt ook kant-en-klare kikkererwten uit blik gebruiken. Stop ze in de keukenmachine met wat water, citroensap en een beetje tahin naar smaak en blend tot een gladde massa. Voeg kruiden naar smaak toe. Toast de boterham en beleg met de hummus. Tip: Maak wat meer, zodat je er meerdere dagen van kunt eten.

Voorkom verspilling

Lutgerink raadt aan om het brood in te vriezen en elke avond alleen de sneetjes eruit te halen die je de volgende dag nodig hebt. "Zo voorkom je dat je oud brood moet weggooien." Die tip geeft Aretz ook. "Door te plannen en vooruit te denken kun je geld besparen. Zorg dat je alles in huis hebt, zodat je niet last minute nog iets hoeft te kopen dat duurder is", tipt de auteur.

Toch oud brood over? Maak er gezonde wentelteefjes van. Andere restjes, van bijvoorbeeld het avondeten, kun je ook gebruiken voor het ontbijt.





Wentelteefjes (Oud) brood

Melk

Ei

Kaneel

Giet een laagje melk in een kom en voeg kaneel en een ei toe. Mix dit met een garde en doop het oude brood erin. Bak het brood vervolgens in een koekenpan. Serveer eventueel met fruit.

Restjesomelet Ei(eren)

Restjes zoals wortelen, doperwtjes, paprika, aardappel, kruiden

Bak de restjes indien ze nog niet gaar zijn. Kluts de eieren in een kommetje en voeg hier de restjes aan toe. Bak de omelet tot deze vrij stevig is. Draai de omelet om en bak de andere kant nog 1 minuut.

Voedzame smoothie met groente 250 ml milliliter, deels vervangen door water

1 rijpe banaan

Overgebleven groenten zoals spinazie, boerenkool, sla, komkommer

3 eetlepels havermout

Blend alle ingrediënten.

