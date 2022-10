Moedertaboes: 'Ik heb een bloedhekel aan mijn stiefkinderen'

Moedertaboes, bestaan ze nog? In deze reeks behandelen we de laatste onbesproken zaken rondom het moederschap. Deze week: de complexiteit van een samengesteld gezin.

Door Anna Jacobs

"Een paar dagen voor de wisseldag loop ik met een steen in mijn buik. Het idee dat zijn kinderen dan weer drie dagen bij ons thuis wonen, maakt me moedeloos. De sfeer is vreselijk, hoe hard ik ook mijn best heb gedaan om een gelukkig nieuw gezin te vormen. Ik durf het niet met mijn partner te delen, maar ik heb zo'n hekel aan mijn stiefkinderen", zegt Nikki, die niet met haar achternaam genoemd wil worden.

Ze is de moeder van een zoon van zes jaar en een dochter van vier jaar. Haar nieuwe partner, met wie ze twee jaar samen is, heeft ook twee kinderen uit een vorige relatie: twee zoons, van elf en acht jaar.

Eén happy family

"De meeste ouders van een samengesteld gezin dromen van één grote happy family. De realiteit is soms weerbarstiger", zegt psycholoog en relatie- en gezinstherapeut Sjoera Dikkers. Zij helpt in haar praktijk Stiefzaken samengestelde gezinnen. "Het gevoel van Nikki komt vaker voor. Hoewel het niet leuk is, kun je het wel verklaren en vaak ook oplossen."

In een samengesteld gezin heb je te maken met een bijzondere dynamiek, legt Dikkers uit. "Je merkt misschien dat de rommel van jouw eigen kind je niet stoort, terwijl je de rommel van je stiefkinderen irritant vindt. Of de ene partner heeft zelf nog geen kinderen en wil juist meer betrokken zijn bij de opvoeding."

Reken op zo'n vijf tot zeven jaar. In die periode ga je door allerlei fases - van de roze bril tot de reality check.

Sjoera Dikkers

Stiefouders hebben te maken met een veel groter systeem dan bij een gezin met alleen twee ouders en kinderen. Er zijn ex-partner(s), voormalige schoonouders, eventueel een nieuwe partner van jouw ex, met soms ook nog eigen kinderen.

De ex-partner, ofwel de biologische vader of moeder van jouw stiefkinderen, speelt volgens Dikkers een belangrijke rol. "Hoe praat hij over jou? Kinderen zijn extreem gevoelig voor de goedkeuring of afwijzing van hun biologische ouder. Dat kan een goede relatie tussen jullie erg in de weg zitten."

Doe ik er nog toe?

Tegelijkertijd heeft een slechte band met stiefkinderen in de praktijk vaak niet met de stiefkinderen zelf te maken. "Hoe reageert jouw partner als jouw stiefkinderen je negeren? Als de loyaliteit tussen partners op de juiste plek zit en je als één front richting jullie kids kan opereren, dan gaat het vaak goed. Je moet op elkaar kunnen rekenen. Als de band tussen ouders steviger gemaakt kan worden in therapie, dan help je daarmee het hele gezin."

Nikki: "Als zijn kinderen thuis zijn, heb ik het gevoel op de tweede plek te staan. Dat doet me pijn. Zeker als zijn kinderen mij ook nog negeren."

Deze ervaring van Nikki herkent Dikkers uit de praktijk. Volgens haar is het van belang om te kijken naar eventuele "kinderpijnpunten" die bij één of beide ouders kunnen spelen.

Stiefkinderen vinden jou geen toevoeging

"Een samengesteld gezin kan, net als een andere relatie, oud zeer ophalen", zegt Dikkers. "Als jij bent opgegroeid met het idee dat jij er niet toe doet en jij jezelf daardoor snel wegcijfert, dan kan een samengesteld gezin een complexe uitdaging zijn."

"Stiefkinderen vinden jou over het algemeen geen enorme toevoeging in hun leven. Ze zijn er soms een kei in om dit gevoel duidelijk te laten merken, bijvoorbeeld door continu herinneringen op te halen over papa en mama samen. Als jij daar gevoelig voor bent, kan dat pijnlijk zijn en zorgen voor onzekerheid of spanning."

Dit gevoel kan de eigen partner veroorzaken of versterken, zoals bij Nikki, zegt Dikkers. "Jij voelt je aan de kant gezet. Dit kan als gevolg hebben dat een stiefmoeder haar stiefkinderen gaat haten, omdat zij dit gevoel bij haar veroorzaken. Wederom: los dit eerst als koppel op, want het staat los van de kinderen."

Het belang van (stief)kinderen en hun recht om liefdevol en veilig op te groeien moet leidend zijn, zegt Dikkers. Volgens haar is het goed om je te realiseren dat het tijd kost om een samengesteld gezin op de rit te krijgen. "Reken op zo'n vijf tot zeven jaar. In die periode ga je door allerlei fases - van de roze bril tot de realitycheck - en beland je uiteindelijk in de acceptatiefase. Dan is die lange tafel vol gezelligheid hopelijk wel de realiteit."

