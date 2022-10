Dit gezin heeft 40 huisdieren: 'Had meer kinderen verwacht, maar ben dankbaar'

Hoe een gezin samenleeft verschilt per land en cultuur, maar het standaardgezin van man, vrouw en kinderen is niet langer de norm. Samenwonen met meerdere partners, kleinkinderen, adoptie- of pleegkinderen, acht katten of drie honden: in deze serie vertellen mensen over hun gezin. Deze week: Cynthia (31) en Remon (33) Huizinga hebben een dochter (7) en meer dan veertig huisdieren.

Door Hannah König

Ze wonen in een vrijstaande woning in een doodlopende straat in het Groningse Farmsum. Hij werkt als onderhoudsmonteur, zij heeft een hondenuitlaatservice. Cynthia en Remon zijn al sinds ze tieners zijn samen en inmiddels zeven jaar getrouwd.

Hoewel ze het bewust bij één kind hielden, hebben ze toch een groot gezin: "We hebben twee paarden, drie honden, vier katten, een rat, een hamster, een slang, een geit, twee kippen, vier konijnen, een aquarium met vissen en zestien papegaaien."

Cynthia groeide op met dieren; ze had een hond en een kat en kreeg op latere leeftijd een eigen paard. Het liefst had ze thuis meer dieren, maar dat mocht niet van haar ouders. Remon had vroeger geen huisdieren, maar wilde ze wel. Toen de twee een relatie kregen en gingen samenwonen, gingen ze los.

"We zijn alle drie gek op beesten. Als we op vakantie zijn, gaan we op zoek naar een dierentuin of kinderboerderij omdat we onze dieren zo missen."

Soms vraag ik me af: waar vullen mensen die geen dieren hebben hun dag mee?

Cynthia

Allemaal een lievelingsdier

's Ochtends gaat Remon met de honden lopen, Cynthia start haar dag met het verschonen van de kattenbakken en stofzuigen: "Het is veel werk, maar dat is ook wat ik er zo leuk aan vind; er is hier altijd wel een dier dat gevoerd moet worden of een hok dat schoongemaakt moet worden. Als ik onze dochter Floor naar school heb gebracht, begin ik aan mijn rondje verzorgen en voeden. Soms vraag ik me af: waar vullen mensen die geen dieren hebben hun dag mee?"

Floor (7) vindt het geweldig dat er bij haar thuis meer dan veertig huisdieren zijn: "Ze heeft een eigen hamster, slang en kat. We hebben allemaal onze favoriete dieren. Harley, onze blauwgele ara, is mijn lievelingsdier. We hebben sinds een paar maanden een nieuwe hond, een Duitse dog. Laatst vroeg iemand: je had toch al twee honden, waarom moest er nou eentje bij? Maar dat is echt een gevoel. Ik had de wens om er nog een grote hond bij te hebben, dus die is er gekomen."

Geen goedkope hobby

Ouders van vriendinnen van haar dochter stellen geregeld de vraag: hoeveel beesten hebben jullie wel niet? Maar voor Cynthia en haar man is het hebben van tientallen huisdieren doodnormaal. Ze kunnen zich geen leven indenken zonder dieren, maar het heeft ook nadelen.

"We kunnen nooit spontaan weg, ik moet altijd oppas voor de beesten regelen. En het kost veel geld. Per maand zijn we ongeveer 350 euro kwijt, dus het is geen goedkope hobby."

Een leven zonder dieren lijkt haar doelloos. Voordat ze haar grote gezin met huisdieren stichtte, wilde ze meer kinderen, maar hier kwam ze na de geboorte van Floor op terug. Cynthia: "Ik vind het opvoeden van een kind geweldig, maar ik vind het meer gedoe dan het grootbrengen en verzorgen van een dier. Vroeger wilde ik graag meer kinderen, nu ben ik heel blij dat we er maar eentje hebben."

Schreeuwende papegaaien

Het meeste werk heeft Cynthia aan de papegaaien: "Die beesten vragen net zoveel aandacht als een hond. En ze maken extreem veel troep; ik ben veel tijd kwijt met het schoonmaken van de volières en het repareren ervan. Papegaaien houden extreem van slopen, dus ik maak ook zelf sloopspeelgoed voor ze, waar ze zich mee kunnen vermaken."

De meeste mensen in de buurt vinden de dierenverzameling van het gezin leuk, vertelt Cynthia. "Als de vogels aan het schreeuwen zijn, komen nieuwsgierige buurtbewoners wel eens kijken wat er aan de hand is. Ik nodig ze dan uit om onze beestenboel te komen bekijken. De meesten reageren er, ondanks de geluidsoverlast, gelukkig positief op."

Dochter Floor met de huisslang. Foto: Privéfoto

As op televisiekastje

Op het televisiekastje staan ook nog twee oud-huisdieren: "We hebben as van twee overleden papegaaien in een potje op het kastje staan, beiden zijn gecremeerd. Dat is verdrietig, maar op deze manier zijn ze er toch een beetje bij."

Of er nog meer dieren komen? Op dit moment sluit Cynthia dat uit, maar haar grote wens is wonen op een boerderij, dan kunnen er nog meer dieren bij. Haar gezin is anders dan ze zich vroeger voorstelde: "Ik had meer kinderen en minder dieren verwacht, maar voel me dankbaar en gelukkig."









