Smeken om ruggenprik? 'Als jij dat wil en het is veilig, moet het kunnen'

Een kwart van de vrouwen die tijdens de bevalling om een ruggenprik vroegen, kreeg die niet of te laat, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van EenVandaag . Dat moet anders, vinden anesthesiologen, gynaecologen en verloskundigen. Samen ontwikkelden ze daarom een keuzehulp voor pijnbehandeling die bevallende vrouwen moet gaan helpen.

Door Hannah König

De online tool informeert ouders tijdens de zwangerschap over de mogelijkheden voor pijnstilling tijdens de bevalling. De nieuwe voorlichting moet vrouwen helpen op tijd hun wensen kenbaar te maken aan hun partner, verloskundige of gynaecoloog. De keuzehulp wordt deze maand in gebruik genomen.

Caroline van der Marel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), vindt dat iedereen die zwanger is de mogelijkheid moet krijgen de juiste afweging te maken voor een pijnstillingsverzoek. "Ons doel is om zwangere vrouwen en hun partners te voorzien van objectieve informatie over de mogelijkheden die er zijn." Een goede samenwerking tussen anesthesie, gynaecologie en verloskunde is hiervoor vereist.

Zelf heb ik bij twee van mijn vijf bevallingen gesmeekt om een ruggenprik en was boos dat ik die niet kreeg.

Caroline van der Marel, voorzitter NVA

Een column in LINDA. van Roos Moggré was de aanleiding voor het onderzoek en Van der Marel herkent de verhalen van ontevreden vrouwen maar al te goed. "Een ruggenprik werkt in vergelijking met andere pijnbehandelingen het beste tegen pijn en moet 24/7 beschikbaar zijn."

"Tegenwoordig is het in elk ziekenhuis mogelijk en toch lukt het niet altijd een ruggenprik te zetten, omdat de ontsluiting te ver is gevorderd. Zelf heb ik bij twee van mijn vijf bevallingen gesmeekt om een ruggenprik en was ik boos dat ik die niet kreeg. Pas achteraf zag ik in dat het niet verantwoord was geweest als de artsen op mijn verzoek waren ingegaan."

'Twee uur wachten op verdoving is geen uitzondering'

Gynaecoloog-perinatoloog Liv Freeman van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) vindt het belangrijk dat vrouwen beseffen dat je in het ziekenhuis niet à la minute een ruggenprik kan krijgen.

"Na het verzoek duurt het sowieso een uur. Maar dat je twee uur moet wachten op de verdoving is geen uitzondering", vertelt Freeman. "Voordat een zwangere een ruggenprik krijgt, leggen we de voor- en nadelen uit. Ook moet de conditie van de baby gecheckt worden middels een hartfilmpje, dat duurt gemiddeld een half uur. En dan kan het ook nog voorkomen dat de dienstdoende anesthesioloog druk is op de operatiekamer, ic of spoedeisende hulp."

Het is voor vrouwen die pijnstilling wensen een bittere pil als ze die niet krijgen.

Caroline van der Marel, voorzitter NVA

Verwachtingsmanagement is volgens Van der Marel belangrijk. "Het is voor vrouwen die pijnstilling wensen een bittere pil als ze die niet krijgen. Maar als je weet hoe het in een ziekenhuis werkt als jij om een ruggenprik vraagt, dan weet je dat je er op tijd om moet vragen. Met de keuzehulp kun je je hier voor je bevalling in verdiepen. Bedenk wat je wensen zijn en maak een plan B, omdat je niet weet hoe je bevalling verloopt."

Ilse Dons is anesthesioloog in het Sophia Kinderziekenhuis en ziet veel verschillende patiënten. "De ene vrouw vraagt meteen om een ruggenprik, de ander wil het pertinent niet. Het gaat er uiteindelijk om dat je baby gezond ter wereld komt en je zelf tevreden terugkijkt op je bevalling. Onderzoeken wijzen uit hoe belangrijk het is dat je regie hebt over je eigen bevalling. Gesteund worden door je omgeving en zorgverleners en betrokken worden bij besluitvorming kan traumatische bevallingen voorkomen."

Goed terugkijken op bevalling

Naast een ruggenprik kun je tijdens je bevalling ook kiezen voor een pompje met pijnstilling (remifentanil), lachgas of prikken met steriel water. "Alles heeft voor- en nadelen. Geen enkele pijnbehandeling is zonder risico", zegt Freeman.

"Er zijn veel zwangere vrouwen die volledige informatie in de zwangerschap niet belangrijk vinden en denken: dat zie ik dan wel. Ik snap dat enerzijds, maar als je moeite neemt om je vooraf te verdiepen, vergroot je de kans op een bevalling waar je goed op terugkijkt."

Ik vind het fijn dat de keuzehulp plaatjes bevat. Zo is die ook goed te begrijpen voor mensen die niet de Nederlandse taal spreken.

Ilse Dons, anesthesioloog

De online tool laat zien welke pijnbehandelingen er zijn, hoe goed ze werken en wat de voor- en nadelen zijn. Maar ook door wie, wanneer en waar iets wordt toegediend, tot welk moment dat kan en hoelang het middel werkt.

"Ook is er aandacht voor wat je zelf kan doen om je pijn beter te kunnen opvangen, zoals een warm bad nemen", legt Freeman uit. Anesthesioloog Dons: "Ik vind het fijn dat de keuzehulp plaatjes bevat. Zo is die ook goed te begrijpen voor mensen die niet de Nederlandse taal spreken."

De keuzehulp sterkt vrouwen om hun wensen helder te maken en het gesprek aan te gaan met de verloskundige en mensen om hen heen", zegt Van der Marel. Freeman: "Wanneer je tijdens je bevalling geen pijnstilling nodig hebt, moet je die zeker niet nemen. Maar als jij een ruggenprik wil en het is veilig om deze aan je te geven, dan moet het gebeuren. Daar zijn anesthesiologen, gynaecologen en verloskundigen het over eens."

